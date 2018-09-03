最美星空 小行星命名陳樹菊

台東縣政府3日表示，為表彰台東善心菜販陳樹菊的善行義舉，鹿林天文台特將所發現的兩顆小行星中，編號第278986號小行星命名為Chenshuchu，即陳樹菊的姓名英譯，展現「最美人心」的意涵。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 107年9月3日