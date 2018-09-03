最美星空 小行星命名陳樹菊

台東縣政府3日表示，為表彰台東善心菜販陳樹菊的善行義舉，鹿林天文台特將所發現的兩顆小行星中，編號第278986號小行星命名為Chenshuchu，即陳樹菊的姓名英譯，展現「最美人心」的意涵。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 107年9月3日
（中央社記者盧太城台東縣3日電）鹿林天文台新發現的小行星，將以台灣之光、善心賣菜阿嬤陳樹菊命名，展現最美的星空。
台東縣政府表示，為表彰台東的絕佳觀星地點及善心菜攤陳樹菊女士的善行義舉，鹿林天文台特將所發現的編號第281561號小行星命名為Taitung，就是台東。另編號第278986號小行星命名為Chenshuchu，即陳樹菊名字的英譯。
國立中央大學校長周景揚5日將到台東舉行命名儀式，並將前述兩顆小行星的命名證書頒贈予台東縣長黃健庭及陳樹菊女士，充分展現台東「最美星空」及「最美人心」的意涵。
68歲的陳樹菊，13歲開始賣菜，20歲論及婚嫁時，因父親一句話「妳嫁了，兄弟姐妹怎麼辦」，而錯過婚期，再因母親早逝兼母職，幫忙賣菜與照顧弟妹，至今孑然一身，想起早年困苦且生病的母親、弟弟受到外界幫忙，於是她將辛苦賣菜的錢捐給需要幫助的人。
阿嬤的善行讓她從菜市場走上美國紐約林肯中心的紅地毯，從市井小民成為時代雜誌的百大人物，被譽為台灣之光、台東之光，如今有小行星以她命名，將讓星空更美善。（編輯：翁翠萍）1070903
延伸閱讀》獲頒清大榮譽校友 陳樹菊鼓勵學子行善：一天捐10元也能做善事
延伸閱讀》財產信託幫急難救助 陳樹菊：賺台東人的錢回饋台東人
延伸閱讀》陳樹菊病倒終於看開 退休後善心有人接棒