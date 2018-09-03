東亞青運停辦後 台中市籌辦亞太青年運動會

台中市主辦的2019東亞青年運動會遭停辦，台中市長林佳龍（圖）3日宣布，台中市政府將與中央政府合辦「亞太青年運動會」。中央社記者蘇木春攝 107年9月3日

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市政府今天為東亞青年運動雕塑廣場揭幕，台中市長林佳龍與行政院政務委員張景森宣布，明年在台中辦第一屆「亞太青年運動會」，為年輕選手創造另一個國際競賽舞台。



中國7月24日以台灣進行「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案連署為由，在東亞奧林匹克委員會（EAOC）臨時理事會發起表決，決定停辦明年原本應由台中主辦的東亞青年運動會。



林佳龍表示，東亞青運遭停辦，除聘律師採取訴訟，台中市政府也將與中央政府合辦「亞太青年運動會」。



林佳龍說，經不斷與總統府、行政院與專家討論，決定在台中籌辦「亞太青年運動會」，行政院也會在本週開跨部會會議，預計參加的國家城市與選手範圍比東亞青運更大，具體賽事規劃與準備工作將配合行政院討論後決定。



他說，運動會最重要是公平競爭，選手在場上各憑實力，亞太青運歡迎亞太地區有興趣的國家參與，中市府都會邀請，讓原本參加東亞青運的選手有展現實力的舞台。運動無國界，也不該受政治干擾，只要遵循奧林匹克運動會精神，台灣甚至可建立自己的品牌，不怕任何打壓，這些打壓也不會有效。



至於賽事規模，林佳龍表示，東亞青運屬於奧會體系中辦的賽事，參加國家範圍較小，亞太青運定位為亞太地區，包括亞洲與太平洋地區，參加的選手及隊數甚至更多，相信全世界愛好運動的人都會支持，有信心辦好這次國際賽。



張景森說，台灣相較各國人口數較少，但這次亞洲運動會卻奪下17面金牌，彰顯台灣體育實力，台中市東亞青運主辦權因政治強權被迫取消，「從哪裡跌倒、就從哪裡爬起來」。



他說，行政院將全力支持台中明年辦亞太青運，邀年輕運動選手共襄盛舉，目標辦得比原來東亞青運更好，創造自己的運動品牌，建立國際運動事業，也要讓台中成為選手嚮往的運動聖地。



東亞青運動雕塑廣場以2019東亞青運競賽種類為發想設計，包含球類運動、技擊武術類及軌道型運動等，邀雕刻藝術家廖迎晰、張也、謝棟樑與黃瑞芳以東亞青運競賽項目發想，共同完成12件雕塑作品，即日起展出一年，呈現競技場上的力與美。（編輯：李明宗）1070903





台中市政府3日為東亞青年運動雕塑廣場揭幕，場上展示以2019東亞青運競賽種類為發想所設計的12件雕塑作品。中央社記者蘇木春攝 107年9月3日

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