台股逐筆交易制度 2020年3月23日上線

金管會3日宣布，證券市場將推動逐筆交易制度，預計2020年3月23日正式上線。（中央社檔案照片）
（中央社記者邱柏勝台北3日電）金管會今天宣布，為提升交易效率並與國際接軌，證券市場將推動逐筆交易制度，預計2020年3月23日正式上線。
所謂逐筆交易撮合制度，指的是「隨到隨撮、立即成交」，一筆委託可在瞬間產生多個成交價量資訊，將更快形成價格，資訊透明度也提高。
現行台股交易採每5秒撮合一次，但考量速度、效率及透明度，國際主要股市包含紐約、倫敦、東京、香港、新加坡、上海及深圳、南韓、泰國、馬來西亞等股市，盤中都已採逐筆交易撮合機制。
為此，金融監督管理委員會請證交所研議，是否將台股交易機制改為逐筆交易。然而，部分券商認為修改交易系統成本過高，抵制逐筆交易制度，經過2年多協調後，金管會主委顧立雄透露，將穩健推動台股逐筆交易。
金管會證期局已要求證交所建置「擬真平台」，在每日收盤後，用當天的交易資訊模擬逐筆交易，讓投資人可以先熟悉交易環境，了解「遊戲規則」。
金管會今天宣布，為提升交易效率並與國際接軌，證券市場將推動逐筆交易制度，預計2020年3月23日正式上線，以讓券商與投資人有充分時間準備。（編輯：陸倩瑤）1070903
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