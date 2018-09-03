/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網

亞運選手載譽歸國 F16伴飛感動選手

>rss

亞運選手載譽歸國 F16伴飛感動選手

發稿時間：2018/09/03 23:43

最新更新：2018/09/03 23:51

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
體育署長高俊雄表示，這次亞運有584位選手下場比賽，有230位選手拿到金、銀、銅等獎牌，其中53位選手拿到金牌。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年9月3日體育署長高俊雄表示，這次亞運有584位選手下場比賽，有230位選手拿到金、銀、銅等獎牌，其中53位選手拿到金牌。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年9月3日

（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）中華亞運代表團197位成員，今晚搭機返台，當他們看見F16戰機伴飛，都覺得當一位國家選手很值得，而現場接機的民眾及家人，更以英雄般的儀式迎接這些選手載譽歸國。

2018雅加達-巨港亞運昨晚落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，最後一批中華代表團197位成員今晚搭機返國。

選手們一踏出海關就受到英雄式熱烈歡迎，許多支持者紛紛帶著鮮花禮物迎接他們的偶像，也有學弟妹帶著大字報、校旗來迎接學長姐，歡樂的氣氛感染了現場的每一個人，許多選手們更開心的拿出獎牌與大家合照，感受亞運好成績帶來的喜悅。

體育署長高俊雄受訪表示，感謝國人對亞運選手的支持，大家也圓滿達成任務，這次亞運有584位選手下場比賽，有230位選手拿到金、銀、銅等獎牌，其中53位選手拿到金牌，這是非常難得的成績，中華奧會國訓中心與體育署組成的團本部，讓選手可發揮最強大的實力。

高俊雄表示，最讓選手們感到興奮的是，總統蔡英文允諾只要拿下16面以上金牌，就會派出F16戰鬥機伴飛的承諾也實現了，當坐在窗邊的選手發現窗外的藍色光點移動時，再聽到機長廣播F16來伴飛，機上的選手們都感到非常興奮。

中華軟網隊金牌選手余凱文表示，F16戰機射出的熱焰彈，照亮了飛過機旁的戰機身形，所有選手立刻感到熱血沸騰，更感受到國家對運動選手的重視，部分選手甚至熱淚盈眶，讓大家認為當一個國家運動員、當一位國家選手是很值得的。1070903

中華亞運代表團成員，3日晚間搭機返台，當他們看見F16戰機伴飛，都覺得當一位國家選手很值得。(體育署中華奧會提供)中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年9月3日中華亞運代表團成員，3日晚間搭機返台，當他們看見F16戰機伴飛，都覺得當一位國家選手很值得。(體育署中華奧會提供)中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年9月3日
棒球員詹子賢一踏出海關就受到英雄式熱烈歡迎，許多支持者紛紛帶著鮮花禮物迎接他們的偶像。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年9月3日棒球員詹子賢一踏出海關就受到英雄式熱烈歡迎，許多支持者紛紛帶著鮮花禮物迎接他們的偶像。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年9月3日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP