亞運選手載譽歸國 F16伴飛感動選手

體育署長高俊雄表示，這次亞運有584位選手下場比賽，有230位選手拿到金、銀、銅等獎牌，其中53位選手拿到金牌。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年9月3日

（中央社記者吳睿騏桃園機場3日電）中華亞運代表團197位成員，今晚搭機返台，當他們看見F16戰機伴飛，都覺得當一位國家選手很值得，而現場接機的民眾及家人，更以英雄般的儀式迎接這些選手載譽歸國。



2018雅加達-巨港亞運昨晚落幕，中華代表團拿下史上次佳的17金、19銀、31銅，最後一批中華代表團197位成員今晚搭機返國。



選手們一踏出海關就受到英雄式熱烈歡迎，許多支持者紛紛帶著鮮花禮物迎接他們的偶像，也有學弟妹帶著大字報、校旗來迎接學長姐，歡樂的氣氛感染了現場的每一個人，許多選手們更開心的拿出獎牌與大家合照，感受亞運好成績帶來的喜悅。



體育署長高俊雄受訪表示，感謝國人對亞運選手的支持，大家也圓滿達成任務，這次亞運有584位選手下場比賽，有230位選手拿到金、銀、銅等獎牌，其中53位選手拿到金牌，這是非常難得的成績，中華奧會國訓中心與體育署組成的團本部，讓選手可發揮最強大的實力。



高俊雄表示，最讓選手們感到興奮的是，總統蔡英文允諾只要拿下16面以上金牌，就會派出F16戰鬥機伴飛的承諾也實現了，當坐在窗邊的選手發現窗外的藍色光點移動時，再聽到機長廣播F16來伴飛，機上的選手們都感到非常興奮。



中華軟網隊金牌選手余凱文表示，F16戰機射出的熱焰彈，照亮了飛過機旁的戰機身形，所有選手立刻感到熱血沸騰，更感受到國家對運動選手的重視，部分選手甚至熱淚盈眶，讓大家認為當一個國家運動員、當一位國家選手是很值得的。1070903





中華亞運代表團成員，3日晚間搭機返台，當他們看見F16戰機伴飛，都覺得當一位國家選手很值得。(體育署中華奧會提供)中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年9月3日