/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網
>rss

大谷翔平重返先發球速驟降 手肘痠無大礙

發稿時間：2018/09/04 12:13

最新更新：2018/09/04 12:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
洛杉磯天使隊2日在客場對戰休士頓太空人隊，日籍球星大谷翔平傷癒復出後首次登板先發，失2分扛敗投。（檔案照片／共同社提供）洛杉磯天使隊2日在客場對戰休士頓太空人隊，日籍球星大谷翔平傷癒復出後首次登板先發，失2分扛敗投。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯3日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，昨天傷癒首度重返投手丘3局下球速驟降，大谷翔平今天說，右肘健康無虞。預計9日天使對戰白襪，仍由大谷先發。

因右手尺骨副韌帶（UCL）2級損傷，大谷翔平睽違投手丘近3個月。據美國職棒大聯盟官網報導，大谷翔平談到目前手肘的狀況說，因為昨天投了真正的比賽，覺得痠痠的，不過沒有任何的異樣。

但是昨晚的比賽，大谷翔平2局下徒手攔截強襲球，3局下球速驟降。去年世界大賽最有價值球員（MVP）太空人打者斯普林格（George Springer）賽後受訪指出，大谷翔平的球速很明顯從98至99英里，突然掉到88至92英里不等，有明顯落差，希望他沒事。

天使總教練索西亞（Mike Scioscia）則解釋球速驟降原因說，大谷翔平當下告訴他，當時控球有些不穩，為確保投出的球能進入好球帶，所以沒有全力催球速。

索西亞指出，這種情況必須保持高度關注，還好大谷自覺手肘沒有不適與異狀，也沒有要求照X光或斷層掃描，所以還是維持投1休6的節奏，預計9日天使客場戰芝加哥白襪隊，仍由他先發主投。

教練團昨天也是設定讓大谷翔平只投50球，因此當他3局下解決天使強打阿圖維（Jose Altuve），用球數已達到49而退場休息。（編輯：陳惠珍）1070904

影片來源：MLB YouTube頻道

延伸閱讀》大谷翔平傷癒首登板 詳細比賽內容看這裡

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 大谷翔平
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP