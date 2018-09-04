大谷翔平重返先發球速驟降 手肘痠無大礙

洛杉磯天使隊2日在客場對戰休士頓太空人隊，日籍球星大谷翔平傷癒復出後首次登板先發，失2分扛敗投。（檔案照片／共同社提供）

（中央社記者曹宇帆洛杉磯3日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊日籍二刀流球星大谷翔平，昨天傷癒首度重返投手丘3局下球速驟降，大谷翔平今天說，右肘健康無虞。預計9日天使對戰白襪，仍由大谷先發。



因右手尺骨副韌帶（UCL）2級損傷，大谷翔平睽違投手丘近3個月。據美國職棒大聯盟官網報導，大谷翔平談到目前手肘的狀況說，因為昨天投了真正的比賽，覺得痠痠的，不過沒有任何的異樣。



但是昨晚的比賽，大谷翔平2局下徒手攔截強襲球，3局下球速驟降。去年世界大賽最有價值球員（MVP）太空人打者斯普林格（George Springer）賽後受訪指出，大谷翔平的球速很明顯從98至99英里，突然掉到88至92英里不等，有明顯落差，希望他沒事。



天使總教練索西亞（Mike Scioscia）則解釋球速驟降原因說，大谷翔平當下告訴他，當時控球有些不穩，為確保投出的球能進入好球帶，所以沒有全力催球速。



索西亞指出，這種情況必須保持高度關注，還好大谷自覺手肘沒有不適與異狀，也沒有要求照X光或斷層掃描，所以還是維持投1休6的節奏，預計9日天使客場戰芝加哥白襪隊，仍由他先發主投。



教練團昨天也是設定讓大谷翔平只投50球，因此當他3局下解決天使強打阿圖維（Jose Altuve），用球數已達到49而退場休息。（編輯：陳惠珍）1070904





影片來源：MLB YouTube頻道

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