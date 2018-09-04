中國在非洲砸重金 外交部：密切注意後續

中國國家主席習近平3日宣布向非洲提供約新台幣1.8兆元的援助，外交部表示，密切注意後續，將繼續在能力範圍內，加強與史瓦帝尼的關係。圖為3日中非合作論壇北京峰會開幕，習近平與非洲各國代表合影。（中新社提供）中央社 107年9月4日