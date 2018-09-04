中國在非洲砸重金 外交部：密切注意後續

中國國家主席習近平3日宣布向非洲提供約新台幣1.8兆元的援助，外交部表示，密切注意後續，將繼續在能力範圍內，加強與史瓦帝尼的關係。圖為3日中非合作論壇北京峰會開幕，習近平與非洲各國代表合影。（中新社提供）中央社 107年9月4日
（中央社記者侯姿瑩台北4日電）中國國家主席習近平在中非論壇上宣布提供非洲600億美元（約新台幣1.8兆元）的金援。外交部表示，密切注意後續，也會持續在能力範圍內加強與非洲友邦史瓦帝尼的關係。
中非合作論壇3日到4日在北京舉行，53個中國的非洲邦交國派代表出席；習近平3日在會中宣布，提供非洲600億美元的援助、貸款及投資。
史瓦帝尼是中華民國在非洲唯一的友邦。亞西及非洲司司長劉邦治今天在外交部例行新聞說明會表示，就外交部的了解，史國沒有收到中非論壇邀請函。
媒體詢問，習近平提出600億美元援助非洲，對台史邦誼的影響，劉邦治表示，對史國「當然有壓力」，外交部會密切注意，將繼續在能力範圍內，加強與史國的關係。他也說，相信目前、未來台史關係堅強穩固。
對於如何經營與史國的關係，劉邦治指出，很重要的是切合史國的需求，「史國希望跟我們加強經貿投資的合作關係」。
他說，史國8月31日至9月10日舉行的史瓦帝尼國際商展，台灣有7家業者參展，史國也認為台灣這樣的作法符合他們所需。在投資方面、基礎建設方面，台灣也會進一步考量。
外交部表示，史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）於9月1日主持國際商展揭幕儀式，隨即前往台灣展館，與駐史國大使梁洪昇共同剪綵，為台灣展館揭幕，史王並與參展的台灣廠商代表致意，充分展現對台灣的重視。台灣共有新東陽公司與眾徠科技公司等7家業者參與。
另外，外交部發言人李憲章表示，外交部將委託中華民國國際經濟合作協會組農業商機考察團於11月赴史國考察。
此外，外交部指出，外交部明年度預算在「國際合作及關懷」項下，有關亞非的部分共編列新台幣14億2545萬6000元，較今年度的14億59萬1000元，增加2486萬5000元，微幅增加約1.78%。
李憲章說，增加的原因在於持續推動、深化與邦交國及無邦交友好國家各項合作計畫，包含衛生醫療、經貿合作、資通科技發展、職業訓練、能源及環境永續發展等，協助提升各國民生福祉。
他表示，預算尚待立法院審議，外交部將於預算奉核定後妥善規畫運用，發揮最大外交效益。（編輯：鄭雪文）1070904
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