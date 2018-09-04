/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 劉強東迪迪小吃軍人節美網
>rss

中國在非洲砸重金 外交部：密切注意後續

發稿時間：2018/09/04 13:00

最新更新：2018/09/04 13:21

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中國國家主席習近平3日宣布向非洲提供約新台幣1.8兆元的援助，外交部表示，密切注意後續，將繼續在能力範圍內，加強與史瓦帝尼的關係。圖為3日中非合作論壇北京峰會開幕，習近平與非洲各國代表合影。（中新社提供）中央社 107年9月4日中國國家主席習近平3日宣布向非洲提供約新台幣1.8兆元的援助，外交部表示，密切注意後續，將繼續在能力範圍內，加強與史瓦帝尼的關係。圖為3日中非合作論壇北京峰會開幕，習近平與非洲各國代表合影。（中新社提供）中央社 107年9月4日

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）中國國家主席習近平在中非論壇上宣布提供非洲600億美元（約新台幣1.8兆元）的金援。外交部表示，密切注意後續，也會持續在能力範圍內加強與非洲友邦史瓦帝尼的關係。

中非合作論壇3日到4日在北京舉行，53個中國的非洲邦交國派代表出席；習近平3日在會中宣布，提供非洲600億美元的援助、貸款及投資。

史瓦帝尼是中華民國在非洲唯一的友邦。亞西及非洲司司長劉邦治今天在外交部例行新聞說明會表示，就外交部的了解，史國沒有收到中非論壇邀請函。

媒體詢問，習近平提出600億美元援助非洲，對台史邦誼的影響，劉邦治表示，對史國「當然有壓力」，外交部會密切注意，將繼續在能力範圍內，加強與史國的關係。他也說，相信目前、未來台史關係堅強穩固。

對於如何經營與史國的關係，劉邦治指出，很重要的是切合史國的需求，「史國希望跟我們加強經貿投資的合作關係」。

他說，史國8月31日至9月10日舉行的史瓦帝尼國際商展，台灣有7家業者參展，史國也認為台灣這樣的作法符合他們所需。在投資方面、基礎建設方面，台灣也會進一步考量。

外交部表示，史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）於9月1日主持國際商展揭幕儀式，隨即前往台灣展館，與駐史國大使梁洪昇共同剪綵，為台灣展館揭幕，史王並與參展的台灣廠商代表致意，充分展現對台灣的重視。台灣共有新東陽公司與眾徠科技公司等7家業者參與。

另外，外交部發言人李憲章表示，外交部將委託中華民國國際經濟合作協會組農業商機考察團於11月赴史國考察。

此外，外交部指出，外交部明年度預算在「國際合作及關懷」項下，有關亞非的部分共編列新台幣14億2545萬6000元，較今年度的14億59萬1000元，增加2486萬5000元，微幅增加約1.78%。

李憲章說，增加的原因在於持續推動、深化與邦交國及無邦交友好國家各項合作計畫，包含衛生醫療、經貿合作、資通科技發展、職業訓練、能源及環境永續發展等，協助提升各國民生福祉。

他表示，預算尚待立法院審議，外交部將於預算奉核定後妥善規畫運用，發揮最大外交效益。（編輯：鄭雪文）1070904

延伸閱讀》回應投資非洲批評 習近平強調可行性和風險

延伸閱讀》中國1.8兆金援非洲 網民怒批微博禁評

延伸閱讀》一帶一路模範國亮警訊 衣索比亞難爭取中國融資

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP