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總統：中國打擊力道增強 企圖破壞現狀

發稿時間：2018/09/04 17:57

最新更新：2018/09/04 18:55

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總統蔡英文4日表示，中國對台灣打擊的力道越來越強，這些做法都是企圖破壞現狀、增加兩岸關係變數。（中央社檔案照片）總統蔡英文4日表示，中國對台灣打擊的力道越來越強，這些做法都是企圖破壞現狀、增加兩岸關係變數。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北4日電）總統蔡英文今天表示，台灣會維持一個可預測的兩岸關係，但現狀的維繫不是台灣單方責任，中國對台灣打擊的力道越來越強，這些做法都是企圖破壞現狀、增加兩岸關係變數。

蔡總統今天上午接見日本東京大學「兩岸關係研究小組」松田康博教授一行。總統致詞時表示，東京大學「兩岸關係研究小組」長期關心台灣政治和兩岸關係議題。在2年前，她與松田康博以及在座多位學者交換過意見，今天很高興能夠再次接待他們，並與小組成員有見面交流的機會。

總統提到，上次會面時，她上任剛滿3個月，大家很關心台灣政府所面臨的挑戰。這2年來，政府積極處理過去政府留下的問題，像是完成軍公教年金改革，紓解多年來的財務危機，建立起可長可久的制度；同時，也推動轉型正義，要落實真相、責任、和解3大任務，讓台灣社會可以向前走，持續深化民主價值。

對於訪賓們關注的兩岸關係，總統說，她的立場從來沒有改變，台灣會善盡區域安全的責任，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係，但是，現狀的維繫不是台灣單方的責任，她相信大家也注意到，中國對台灣打擊的力道越來越強。

總統認為，不論是軍機、軍艦的繞行、對台灣國際參與的阻撓、甚至斷交事件的發生，中國這些做法都是企圖破壞現狀、增加兩岸關係變數，也對區域的和平穩定造成威脅。

總統也感謝日本各界，在國際航空公司更名、東亞青運以及薩爾瓦多斷交等事件上，對台灣的聲援，台灣會持續跟理念相近國家合作，維護區域的和平發展。

總統指出，台灣和日本共享民主自由等基本價值，也是彼此重要的夥伴，除了民間交流熱絡，也期待政府之間有更多的互動往來，一起在區域經貿整合及安全保障上，扮演更積極的角色。

談及經貿交流方面，總統表示，不論是加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）或是深化跟東南亞各國關係，日本經驗都值得台灣借鏡，台灣和日本可以在國際合作議題上，有更多的互動交流；前幾天，「日華議員懇談會」發表決議文，希望促成台日在第三國的合作，「我們的想法可說是不謀而合」。

總統最後強調，台灣會持續尋求與日本合作，把想法落實，讓台日拓展在第三國的合作和市場，共創雙贏，今天在座的訪賓每一位都是台日關係的重要橋梁，她也期待，未來有他們從學界、從民間的力量一起參與和支持。（編輯：李信寬）1070904

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