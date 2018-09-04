楊偉中救女兒溺斃 陳以真積極協調盼帶遺體回台

不當黨產處理委員會委員楊偉中（圖）8月30日在太平洋庫克群島旅遊時，為救泛舟不慎溺水的女兒而溺斃身亡。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）愛之味股份有限公司副董事長陳鏡仁今天表示，不當黨產處理委員會委員楊偉中妻子陳以真希望帶楊偉中遺體回台灣，正積極處理，楊偉中女兒由楊偉中妹妹從日本趕往紐西蘭照顧。





不當黨產處理委員會委員楊偉中遽逝，愛之味股份有限公司副董事長陳鏡仁（圖）4日受訪表示，楊偉中妻子陳以真希望帶楊偉中遺體回台灣，正積極處理。中央社記者黃國芳攝 107年9月4日

陳以真伯父陳鏡仁受訪表示，楊偉中夫婦與女兒日前出國旅遊時，因女兒的船翻覆，楊偉中奮不顧身救女兒，女兒雖順利救起，楊偉中卻不幸溺斃，令人遺憾。



陳鏡仁說，陳以真希望帶楊偉中遺體回台灣，目前正在紐西蘭積極處理、協調，但非常忙碌，有時打電話過去也不會接聽；楊偉中住在日本的妹妹也趕往紐西蘭協助照顧楊偉中女兒。



陳鏡仁表示，目前不清楚楊偉中遺體是否以專機方式運回，但一般來講，應該是不用專機，很多航空公司都有接運遺體的經驗與設備；這段期間，要感謝駐紐西蘭台北經濟文化辦事處人員協助。



陳以真父親陳鏡堯目前擔任愛之味顧問，陳鏡仁表示，楊偉中發生不幸時，陳鏡堯夫婦當時在歐洲旅遊，接到消息時，內心相當難過，立即從歐洲返回台灣。



輔選中國國民黨嘉義縣長參選人吳育仁的國民黨主席吳敦義下午拜訪愛之味時，肯定曾任國民黨發言人的楊偉中是優秀人才。吳敦義表示，突然接到噩耗，十分惋惜。



熟識愛之味經營團隊多年的吳敦義說，他當國民黨秘書長時就曾拜訪愛之味，這是第3次拜訪。（編輯：李明宗）1070904





楊偉中的妻子陳以真（右）曾是年代新聞主播、行政院青年輔導委員會主任委員，2014年代表國民黨參選嘉義市長，但沒有當選。圖為兩人投票時合影。（中央社檔案照片）

國民黨主席吳敦義（中）4日下午拜訪愛之味公司，由愛之味公司副董事長陳鏡仁（左）接待，吳敦義肯定曾任國民黨發言人的楊偉中是優秀人才，並表示突然接到噩耗，十分惋惜。中央社記者黃國芳攝 107年9月4日

楊偉中小檔案 1971年生



學歷：

政治大學台灣史研究所碩士

台灣大學法律系肄業



經歷：

現任不當黨產處理委員會委員

曾任中國國民黨發言人、中央廣播電台副總台長兼新聞部經理





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