488吃到飽擴及教職員工 電信三雄再掀戰火

中華電信宣布針對學生推出的488單辦門號吃到飽方案擴大適用公私立各級學校教職員工，遠傳電信、台哥大也跟進。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北4日電）電信三雄再度點燃低價吃到飽戰火，中華電信宣布針對學生推出的488單辦門號吃到飽方案擴大適用公私立各級學校教職員工，遠傳電信、台哥大也跟進。
中華電信官網說明，月付488元吃到飽的「青春無敵」學生方案適用客戶自8月30日起新增教育部立案的公私立各級學校教職員工，包含正職、約聘、約僱人員，申辦須檢附員工識別證，一證限辦一門。
遠傳電信官網說明，推出的月付488元學生單門號吃到飽方案自8月31日起新增教職員工適用資格，教職員係指經教育部立案的公私立各級學校教職員工，包含正職、約聘、約僱人員持有效員工識別證正本的本人。
根據台哥大官網資料，學生限定的488元單門號吃到飽方案擴及教職員工，限憑教育部認可的國小以上教職員證明文件申辦，至於在職專班、社區大學、空中大學、補習班、安親班、進修班、基金會均不適用。
美系外資日前針對電信三雄出具研究報告表示，由於近年來的市場競爭，導致電信業者嘗試調漲吃到飽門檻價格都失敗，即使合約到期，運營商能否成功將這些客戶追加到更高的資費方案也令人懷疑。（編輯：黃國倫）1070904
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