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讚亞運國手成就 總統：備戰奧運 體育預算加倍

發稿時間：2018/09/04 11:35

最新更新：2018/09/04 12:00

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總統蔡英文（前）4日在總統府接見2018年雅加達－巨港亞洲運動會中華代表團，蔡總統一一點名向選手致敬。 中央社記者鄭傑文攝 107年9月4日總統蔡英文（前）4日在總統府接見2018年雅加達－巨港亞洲運動會中華代表團，蔡總統一一點名向選手致敬。 中央社記者鄭傑文攝 107年9月4日

（中央社記者呂欣憓台北4日電）總統蔡英文今天表示，今年的亞運政府投入更多資源，樹立新的典範，以後雅加達巨港亞運就是一個基本門檻，現在就要開始為東京奧運準備，提供比這次亞運更好的後勤支援。

2018雅加達巨港亞運落幕，中華代表團拿下17金、19銀與31銅，是史上次佳成績。蔡總統今早在總統府內接見代表團選手，上百名選手進入總統府內，通過由三軍儀隊搭起象徵榮耀的劍門；在總統致詞前，總統府先播放了一段由軍聞社拍攝昨天晚上空軍F-16戰機在空中施放熱焰彈迎接歸國亞運選手的影片。

迎接亞運英雄返國 F-16施放百發熱焰彈（總統府提供）

「用英雄的方式歡迎台灣英雄」，F-16戰機射出熱焰彈的歷史性畫面看這裡！http://bit.ly/2NdWEtS

中央社新聞粉絲團發佈於 2018年9月3日 星期一



總統致詞時表示，儀隊出動代表總統府來了貴客、國家的貴賓，「今天你們就是國家的貴賓、總統府的貴客，今天你們是國家最重要的人。」

總統說，一開始決定F-16迎接亞運選手回國時，考慮到晚上看得到F-16嗎？空軍想到放出熱焰彈，讓選手可以看到星光燦爛、非常絢爛的影像。她說，昨天晚上空軍英雄迎接亞運英雄，是實現她對大家承諾，更是國家對各位國手、對體育越來越重視的象徵，總統也請大家用掌聲謝謝昨天晚上辛苦的空軍。

總統在感謝選手前，表示她要先介紹一個團隊，「他們不是在場上拚戰選手，但重要性無可取代」，就是包括醫療團、營養師、廚師、物理治療師、防護員、團本部體育署、奧會、協會的後勤團隊。

總統指出，這次亞運政府投入更多資源，增加很多創新的作為，這次代表團出發採取包機，讓大家為國出征旅途上更簡單輕鬆；租了接近賽場的飯店式公寓，選手教練減少舟車勞頓得到更好照顧；安排更多醫護團名額，帶著自己的廚師和營養師出國比賽，例如運動神醫林瀛洲、專業廚師吳信緯，就是亞運的秘密武器。

總統蔡英文4日在總統府接見我國參加2018年雅加達－巨港亞洲運動會代表團，總統府以儀隊劍門高規格歡迎代表團成員。前為女子舉重金牌得主郭婞淳。 中央社記者王飛華攝 107年9月4日總統蔡英文4日在總統府接見我國參加2018年雅加達－巨港亞洲運動會代表團，總統府以儀隊劍門高規格歡迎代表團成員。前為女子舉重金牌得主郭婞淳。 中央社記者王飛華攝 107年9月4日

總統說，這次的亞運，政府給代表團更多的支持，這是進步，不過，好還可以更好，「我說過，國手的需求就是總統的要求，這次我們樹立了新的典範，下一次我們要繼續超越自己。」她說，以後雅加達巨港亞運就是一個基本門檻，只能比這次更好，大家都要全力地去完成，所以以後一定要更好。

總統請體育署長高俊雄挑起這個重責大任，現在就要開始為東京奧運準備，提供比這次更好的後勤支援，政府也會在資源上支持體育，繼續加速向「體育預算加倍」的目標前進。

總統表示，今年的亞運，台灣取得非常了不起的成就， 很多項目拿下史上首面金牌，而且也創下幾十年來最好的成績，跟其他國家，而且是人口比更多的國家比起來，台灣絕對是體育強國之一，全力拚戰、團結合作，這就是今年夏天，台灣展現給世界看的台灣精神。

總統並感謝台灣鉛球的全國紀錄保持人、田徑場上的傳奇選手張銘煌，他為國家參加過無數次亞運和奧運，職業生涯拿過很多獎牌，這次亞運，是張銘煌為台灣出征的最後一次國際大賽，雖然沒有拿牌，但表現是依然非常傑出，張銘煌跟楊俊瀚的那個擁抱，是這次賽會的經典。

總統最後表示，她要感謝所有的國人，謝謝現場所有的選手，這次優秀的表現，「謝謝你們為國家爭取榮譽，再謝謝你們讓世界看見台灣，國家因為你們而偉大。」（編輯：張良知）1070904

總統蔡英文（前右2）4日在總統府接見我國參加2018年雅加達－巨港亞洲運動會代表團，龍舟代表隊等選手開心與蔡總統自拍合影。 中央社記者王飛華攝 107年9月4日總統蔡英文（前右2）4日在總統府接見我國參加2018年雅加達－巨港亞洲運動會代表團，龍舟代表隊等選手開心與蔡總統自拍合影。 中央社記者王飛華攝 107年9月4日
總統蔡英文4日在總統府接見參加2018年雅加達－巨港亞洲運動會代表團，選手難得到總統府，紛紛在大禮堂拍照留念。中央社記者鄭傑文攝　107年9月4日總統蔡英文4日在總統府接見參加2018年雅加達－巨港亞洲運動會代表團，選手難得到總統府，紛紛在大禮堂拍照留念。中央社記者鄭傑文攝　107年9月4日
總統蔡英文4日在總統府接見2018年雅加達－巨港亞洲運動會中華代表團，總統府員工把握難得機會與亞運男子200公尺銀牌得主「台灣最速男」楊俊瀚（前右4）合影，直呼小鮮肉。中央社記者王飛華攝 107年9月4日總統蔡英文4日在總統府接見2018年雅加達－巨港亞洲運動會中華代表團，總統府員工把握難得機會與亞運男子200公尺銀牌得主「台灣最速男」楊俊瀚（前右4）合影，直呼小鮮肉。中央社記者王飛華攝 107年9月4日

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