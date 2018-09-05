亞馬遜砸錢編織願景 造就一兆美元市值

亞馬遜市值暴增，身為全球首富的54歲創辦人貝佐斯是最大受益人之一。（圖取自維基共享資源；作者Seattle City Council，CC BY 2.0）
（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）亞馬遜從線上書店發展成電子商務巨擘，不斷砸錢擴張，編織的願景令投資人著迷，今天成為史上第2家市值突破一兆美元的美國企業，更被看好能超越蘋果，挑戰2兆美元市值。
亞馬遜（Amazon.com）股價午盤站上2050.27美元，市值突破一兆美元大關。今年以來，亞馬遜股價勢如破竹，累計漲幅約75%，市值一口氣增加逾4350億美元，成為美股延續多頭行情的中流砥柱之一。
華爾街日報報導，蘋果公司（Apple）去年11月市值突破9000億美元，歷經183個交易日，今年8月2日成為首家市值突破一兆美元的美國企業。亞馬遜市值成長驚人，1月站上6000億美元，只花165個交易日便超越微軟（Microsoft）與Google母公司Alphabet，一兆美元市值達陣。
報導指出，蘋果與亞馬遜市值先後突破一兆美元，凸顯科技業對市場與經濟的影響力與日俱增，累積的財富與權力建構商界新秩序，當今最有價值的資源不再是石油，而是數據。
科技業影響力加深，已引起國會議員密切關注，深陷用戶個資外洩醜聞的臉書（Facebook）就是一例。美國總統川普也不滿亞馬遜影響傳統零售生意，並將美國郵政管理局（USPS）虧損怪到倚重送貨員的亞馬遜頭上。
但投資人不為所動，持續買進亞馬遜股票，肯定亞馬遜近幾季加強財務紀律，即使砸錢收購全食超市（Whole Foods Market）與線上藥局PillPack，憑藉雲端運算等利潤豐碩的事業，仍能繳出破紀錄的獲利表現。
亞馬遜市值暴增，身為全球首富的54歲創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）是最大受益人之一。
最新申報資料顯示，貝佐斯持有亞馬遜約16%股權。根據每日更新的彭博億萬富翁指數，貝佐斯身價達1660億美元，接近微軟共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）與「股神」巴菲特（Warren Buffett）身價總和。
紐約時報報導，蘋果公司市值突破一兆美元，顧客願意掏出大把鈔票買蘋果產品是主因。亞馬遜緊跟在後達成這項里程碑，不是靠購物平台上五花八門的商品，而是亞馬遜擅長創造題材，為投資人、顧客和媒體營造刺激感。
亞馬遜從線上書店起家，提供買書新選擇；開發電子書閱讀器Kindle，塑造讀書新體驗；進軍雲端運算領域，以亞馬遜網路服務（AWS）占有一席之地；推出加值服務Amazon Prime，培養顧客忠誠度；開發語音助理Alexa，為居家環境增添高科技感；跨足好萊塢，與Netflix成為新型態片商。
這一切成就都令人難以想像，貝佐斯1994年是在車庫中創辦這家線上書店，1997年公司上市時市值不到5億美元。
對華爾街而言，上市公司獲利比什麼都重要，但貝佐斯在亞馬遜上市時便表明，他不會臣服於華爾街，因此造就突破傳統、為編織夢想而不畏虧損的企業。
在美國，亞馬遜電子商務市占率達49%，雇用逾55萬名員工，年營收1780億美元。事業蒸蒸日上之際，亞馬遜正物色二號總部所在地，計劃提供多達5萬個就業機會，未來近20年投資逾50億美元，選址決定預計未來幾週內出爐。
與同業相比，亞馬遜股價偏貴，預估本益比高達90倍，相較之下，Alphabet與微軟約為25倍，蘋果則是17倍。部分原因在於，亞馬遜第2季獲利25.3億美元，儘管創新高，卻遠低於蘋果、Alphabet和微軟。
這顯示投資人看好貝佐斯20年來不斷砸錢投資的策略，部分分析師甚至預期，亞馬遜即將超越蘋果，成為市值最高的美國企業。一群華爾街投資人前陣子在臉書辦投票，詢問亞馬遜或蘋果哪家市值會率先達到2兆美元，結果亞馬遜票數遙遙領先。（編輯：陳永昌）1070905
延伸閱讀》貝佐斯30歲時一場賭注 今日功成名就源頭
延伸閱讀》超級企業壟斷獲利 專家憂不利薪資成長
延伸閱讀》臉書推特先後暴跌 財報成社群媒體股殺手