產經刊登陳水扁報導 中監：非主動受訪不處置

日本產經新聞在頭版頭條新聞刊登陳水扁2日在高雄接受產經專訪的內容。他2008年卸任總統之後，因貪污等罪在監獄服刑6年，目前假釋，這是他時隔約10年接受媒體專訪。 中央社記者楊明珠東京攝 107年9月5日