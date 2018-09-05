產經刊登陳水扁報導 中監：非主動受訪不處置

日本產經新聞在頭版頭條新聞刊登陳水扁2日在高雄接受產經專訪的內容。他2008年卸任總統之後，因貪污等罪在監獄服刑6年，目前假釋，這是他時隔約10年接受媒體專訪。 中央社記者楊明珠東京攝 107年9月5日
（中央社記者蘇木春、王揚宇台中5日電）日本產經新聞今天刊登前總統陳水扁的「訪問」報導，文中暢談兩岸理念。台中監獄表示，初步認定陳水扁並非主動接受採訪，也未離開居住地，因此不會做處置。
陳水扁在日本產經新聞今天刊登的「訪問」中表示，台灣面對中國強力打壓的嚴重危機，應早日舉行公投，明示台灣「不想成為中國的一部份」。
產經新聞說，這是陳水扁近10年來首次接受媒體訪問，但考慮到他不得直接接受媒體採訪的司法限制，訪談是以懇談會的形式進行，除了記者之外，還有多名旅居日本的台灣人團體幹部參與。
對此，法務部表示，經側面了解陳水扁並非接受專訪，產經是透過轉述撰寫報導，至於陳水扁是否違規，則必須由台中監獄認定。
台中監獄副典獄長李進國今天受訪表示，經調查了解，日前有旅日僑胞團體私下到扁家探視，陳水扁向友人談自己的理念，日媒記者也在團體當中，事後再引述陳水扁的言論寫報導，中監事前並不知情，因是友人探訪，陳水扁也未提出申請。
李進國說，經初步認定，事件並非陳水扁主動接受媒體專訪，也未離開居住地「因此不會做處置」，但陳水扁仍應遵守民國104年1月5日所簽具的注意事項，及保外醫治受刑人管理規則，切勿逾越相關規定，若有重大違規，儘管病情未見改善，仍可報請廢止保外醫治許可。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070905
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