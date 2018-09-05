美擬對中國2000億美元商品加徵關稅 焦點一次看

美國針對2000億美元中國商品加徵關稅的計畫蓄勢待發。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社台北5日電）美國針對2000億美元中國商品加徵關稅的計畫正蓄勢待發，這項關稅清單涵蓋範圍廣泛，據分析也可能分兩步實施。中國雖無法再次以同等規模反擊，但已「精心設計」了打擊措施。
這項計畫若上路，再加上已經實施、規模500億元美元中國商品的徵稅行動，總共將占中國對美國出口商品總額的一半。綜合英國廣播公司（BBC）中文網等外媒，當前外界的關切焦點如下：
●何時實施
彭博（Bloomberg）稍早前引述多名消息人士說，美國總統川普已告訴助手，待公眾意見徵詢期於9月6日結束後，他準備立即實施針對2000億美元中國商品的徵稅計畫。
●涵蓋範圍
最新清單所列商品涵蓋範圍廣，不同於已實施的500億美元商品清單，其中消費品顯著增多，包括汽車輪胎、家具、木製品、手提包、寵物食品以及棒球手套等。
路透社表示，對大量消費品加徵關稅，將直接威脅美國消費者和零售企業的利益。
●如何實施
美中兩國於7月起相互針對總額500億美元的商品加徵關稅，首批340億元於7月6日實施後，經過46天的公共意見徵詢和審議期，美國調整剩餘160億美元清單內容後，第2批於8月23日上路。
BBC引述專家說，已實施的500億美元關稅作法具參考價值，2000億美元的計畫可能比照辦理，例如第一步先實施200億美元商品關稅。
●北京回應
美國去年出口中國的商品約1300億美元，中國出口美國商品總額則逾5000億元。華府宣布首輪500億美元關稅措施時，北京還能以同等規模還以顏色，但面對美方可能的第2輪2000億元商品關稅，中國已無法再以相同手段因應。
取而代之的是，中國國務院關稅稅則委員會8月初公告，決定對原產於美國的約600億美元商品徵收5%至25%不等的關稅。
官媒環球時報說，這項反擊舉措克制理性，不與美方比拼數字，但經過精心設計，打擊力度不會弱。
據表示，所涉及的價值600億美元美國商品，共屬5207個稅目，其中2493個稅目商品將加徵25%的關稅，1078個稅目商品加徵20%的關稅，剩餘部分稅目商品將加徵5%至10%不等的關稅。
●2000億美元商品關稅之後呢?
彭博報導，由於美方官員對於如何推動北京改革的意見仍分歧，因此川普尚未針對2000億美元中國商品關稅措施作出最後決定，但以美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）為代表的對中鷹派，目前占上風。
白宮國家經濟會議主席柯德洛（Larry Kudlow）接受美媒訪問時就表示，不要低估川普擬與中國打貿易戰的決心。美國並將與歐洲聯盟達成協議，聯手對抗中國，而「中國將越來越孤立，經濟表現疲弱」。
在數月的對峙後，中方似已有心理準備，將與美國長期貿易作戰。
官媒人民日報不久前發表中國國務院發展研究中心副主任隆國強的文章說，美國目前將中國定義為長期的「戰略競爭對手」，中國「應對美國挑起貿易戰的行為，關鍵是不受對方干擾，保持戰略定力，避免犯顛覆性錯誤」。
這篇文章強調，「蘇聯在冷戰中被拖入軍備競賽，日本在貿易戰中出現泡沫經濟，殷鑑不遠，教訓深刻」。（編輯：周慧盈/林克倫）1070905
延伸閱讀》中美貿易戰開打 傷的是誰的荷包？
延伸閱讀》對中國關稅戰瞄準科技業 川普：大筆稅收助美國經濟
延伸閱讀》貿易戰何解 美國專家：中國想妥協 又不想丟面子