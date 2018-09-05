范巽綠接任教育部政務次長 政院證實

發稿時間：2018/09/05 19:27
最新更新：2018/09/05 20:36
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（中央社記者侯姿瑩台北5日電）行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天證實，原高雄市教育局長范巽綠將接任教育部政務次長，相關人事公文已送達行政院，待行政院長賴清德核定後即生效。高雄市代理市長許立明今天稍早表示，已批准范巽綠辭呈，9月7日生效。范巽綠任高市教育局長3年8個月。范巽綠是淡江大學美國研究所碩士。她曾於2000年至2006年間擔任教育部政次；另外，也曾任立法院第三、四屆立法委員。教育部前部長吳茂昆5月底辭職，時任政務次長姚立德、林福來也跟著辭職，後來姚立德獲留任，而林福來留下的政次一職懸缺至今。（編輯：謝佳珍）1070905延伸閱讀》111學年度學測數學分AB 考生自由選考延伸閱讀》明年考生注意！108學年學測改選考 考試時間順序都調整延伸閱讀》推英語成第二官方語言 教育部從教學評量先改變
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