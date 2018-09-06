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美國貿易逆差創新高 恐拿中國開刀

發稿時間：2018/09/06 03:46

最新更新：2018/09/06 03:46

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（中央社記者鄭崇生華盛頓5日專電）美國人口調查與統計局今天公布最新數據，美國貿易逆差7月增加9.5%，達501億美元，增幅創3年多以來新高。其中，貿易逆差的最大來源國為中國，達368億美元。

隸屬於商務部轄下的人口調查與統計局上午公布最新數字，相信美國總統川普看了很難開心。

川普一向對美國的貿易逆差看不順眼，他不斷藉關稅手段，企圖與貿易夥伴達成更公平的貿易。然而，美國7月的貨品與服務貿易逆差總計達501億美元，與6月的457億美元相較，增幅達9.5%，增幅是2015年3月以來新高。

美國對外貿易逆差的最大來源國仍是中國，美中貿易逆差7月達368億美元，這一數字也創歷史新高。

美中貿易關稅戰開打以來，美國已對中國500億美元產品課徵25%的關稅，川普政府更打算加碼，另對中國價值2000億美元產品進口課稅，聆聽民意的聽證程序明天就將到期。

統計數字顯示，美中貿易逆差並未因關稅措施而有所緩解，分析多認為，這更難讓川普在關稅上採取緩和的立場。

彭博（Bloomberg News）則報導，皮爾龐特證券公司（Amherst Pierpont Securities LLC）首席經濟學家史坦利（Stephen Stanley）表示，關稅或報復性關稅會擾亂貿易流動，但從另一個觀點解釋，正因美國經濟穩健復甦，為滿足強勁的國內需求，從國外進口因此增加。（編輯：何宏儒）1070906

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