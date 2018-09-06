/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 北海道地震關西機場紀淑如
>rss

促觀光 外交部：試辦俄國人民來台免簽

發稿時間：2018/09/06 11:33

最新更新：2018/09/06 12:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
外交部6日表示，即日起至民國108年7月31日止試辦俄羅斯國民來台14天免簽證措施。（中央社檔案照片）外交部6日表示，即日起至民國108年7月31日止試辦俄羅斯國民來台14天免簽證措施。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）外交部今天表示，為進一步推廣國內觀光、提升台俄之間的經貿投資關係，即日起至民國108年7月31日止試辦俄羅斯國民來台14天免簽證措施，屆時視成效決定是否繼續辦理。

外交部發布新聞稿表示，中華民國政府為進一步推廣國內觀光，增進俄羅斯國民對台灣的認識與了解，以及提升台俄經貿投資關係，決定針對觀光、商務、探親、參展考察、國際交流等目的來台的俄羅斯國民試辦給予14天的免簽證待遇。

外交部表示，試辦期間自今天起至108年7月31日止，屆時將依實施成效決定是否延長辦理。

外交部指出，對於俄羅斯國民免簽來台，申請人須具備的條件包括持有俄羅斯普通護照，護照效期須在6個月以上；持有回程機（船）票或至下一目的地之機（船）票及有效簽證；經查無不良或犯罪紀錄者。申請者也須備妥旅館訂房紀錄、在台聯絡人資訊、適當財力證明以供國境線上查驗。

台灣人赴俄羅斯須申請簽證。根據外交部領事事務局網站資訊，申請赴俄國的觀光簽證須具備簽證申請表、護照正本及主頁影本、俄羅斯旅行社的邀請函正本及確認住宿證明正本、身分證正反面影本。

根據觀光局統計資料，106年俄國來台旅客人數為9226人，較前一年成長約15.7%。（編輯：郭萍英）1070906

延伸閱讀》吳釗燮：對泰國免簽政策成功 泰觀光客增5成

延伸閱讀》墾丁暑假旅宿營業慘淡 24年老店迪迪小吃傳歇業

延伸閱讀》外國客到台北 最常逛夜市跟購物

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 俄羅斯免簽觀光
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP