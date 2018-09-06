促觀光 外交部：試辦俄國人民來台免簽

外交部6日表示，即日起至民國108年7月31日止試辦俄羅斯國民來台14天免簽證措施。（中央社檔案照片）
（中央社記者侯姿瑩台北6日電）外交部今天表示，為進一步推廣國內觀光、提升台俄之間的經貿投資關係，即日起至民國108年7月31日止試辦俄羅斯國民來台14天免簽證措施，屆時視成效決定是否繼續辦理。
外交部發布新聞稿表示，中華民國政府為進一步推廣國內觀光，增進俄羅斯國民對台灣的認識與了解，以及提升台俄經貿投資關係，決定針對觀光、商務、探親、參展考察、國際交流等目的來台的俄羅斯國民試辦給予14天的免簽證待遇。
外交部表示，試辦期間自今天起至108年7月31日止，屆時將依實施成效決定是否延長辦理。
外交部指出，對於俄羅斯國民免簽來台，申請人須具備的條件包括持有俄羅斯普通護照，護照效期須在6個月以上；持有回程機（船）票或至下一目的地之機（船）票及有效簽證；經查無不良或犯罪紀錄者。申請者也須備妥旅館訂房紀錄、在台聯絡人資訊、適當財力證明以供國境線上查驗。
台灣人赴俄羅斯須申請簽證。根據外交部領事事務局網站資訊，申請赴俄國的觀光簽證須具備簽證申請表、護照正本及主頁影本、俄羅斯旅行社的邀請函正本及確認住宿證明正本、身分證正反面影本。
根據觀光局統計資料，106年俄國來台旅客人數為9226人，較前一年成長約15.7%。（編輯：郭萍英）1070906
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