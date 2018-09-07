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將兼任海基會副董 邱垂正：陸委會循例派任

發稿時間：2018/09/07 10:13

最新更新：2018/09/07 10:33

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海基會7日下午將舉行董監事會，陸委會副主委邱垂正確定接任海基會副董事長。（中央社檔案照片）海基會7日下午將舉行董監事會，陸委會副主委邱垂正確定接任海基會副董事長。（中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北7日電）海基會今天下午將舉行董監事會。陸委會副主委邱垂正確定接任海基會副董事長，經選舉過後即可生效。他表示，陸委會人員兼任海基會職務是循過去慣例，目的在促進兩會緊密聯繫。

海峽交流基金會7日下午舉行第10屆董監事會第4次聯席會議。聯合報報導，大陸委員會副主任委員邱垂正已內定兼任海基會副董事長。

邱垂正上午接受中央社記者訪問時證實，確實受高層指派兼任海基會職務，但不會支薪，也不會有辦公室，純粹是循陸委會高層兼任海基會職務的往例，進行責任分工，目的在使兩會溝通更加緊密。

民進黨政府上任至今，曾由前陸委會副主委張天欽兼任海基會副董事長兼秘書長，現任陸委會副主委李麗珍則在2017年9月卸下海基會副秘書長兼發言人職務。

邱垂正強調，由於政府內閣人選異動等因素，下午的董監事會還將補選其他董監事。相關人事案都須等投票後才能正式生效。（編輯：陳家倫）1070907

邱垂正小檔案

學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士
經歷：行政院大陸委員會副主任委員、國立金門大學專任助理教授、副教授、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理

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