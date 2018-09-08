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美將對中國2000億美元產品課稅 川普警告有下一波

發稿時間：2018/09/08 01:53

最新更新：2018/09/08 07:43

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美國總統川普7日警告，準備另對2670億美元的中國產品徵稅。（中央社檔案照片）美國總統川普7日警告，準備另對2670億美元的中國產品徵稅。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭崇生華盛頓7日專電）美國總統川普今天說，對中國價值2000億美元的商品加徵關稅，箭在弦上，「可能很快就生效」，他還警告，準備另對2670億美元的中國產品徵稅，端看中國的作為。

美國根據301調查，第一波對中國價值500億美元的產品課徵25%的關稅已全數生效後，美國第二波另加碼2000億美元的產品課稅，聽取民意的相關法定程序昨天已到期，川普今天在空軍一號上回答記者詢問時，做上述表示。

根據白宮輪值隨行記者提供的資訊，川普說，對2000億美元的中國產品課稅箭在弦上，可能很快就要實施，他還預告還有更多，第三波的關稅措施對高達2670億美元的中國產品課稅也準備好很快就要宣布，「端看中國怎麼做」。

他還說，北美自由貿易協定（NAFTA）是美國談過史上最糟的協定，而他著手修改，和墨西哥的貿易談判已經完成，和加拿大的正進行中，但和中國的貿易問題更大，而他對中國更強勢，因為他「必須如此」。

他再次批評中國對美國貿易逆差，占美國便宜，而只要他下令，就還有價值2670億美元的中國產品要徵稅，「這將完全改變平衡」。

川普說，現在是每個國家都想和美國打交道，談貿易協定，過去從沒有美國總統像他一樣這麼做。（編輯：徐睿承）1070908

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