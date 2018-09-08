川普關稅戰沒用 8月中美貿易順差創新高

根據中國海關總署數據，中國8月對美國貿易順差攀升至310億美元再創新高。（圖取自Pixabay圖庫）
（中央社北京8日綜合外電報導）官方數據今天顯示，儘管美國祭出一連串關稅措施，中國8月對美國貿易順差攀升至310億美元再創新高，讓已嚴峻的貿易戰情勢雪上加霜。
北京當局這項貿易數據公布的時間點，適逢美國總統川普揚言對總值約5000億美元的進口中國貨品加徵關稅之際。
美中陷入長達數月的貿易爭端，雙方協商毫無進展，外界憂心世界兩個最大經濟體的美中緊張，恐重創全球經濟。
川普7月對340億美元銷美中國貨品加徵高達25%關稅，8月又宣布對另外價值160億美元的中國商品課徵關稅，北京也回敬針鋒相對的報復措施。
不過，川普祭出的關稅措施似乎未能減損美國對中國產品的胃口。
根據海關總署數據，中國8月對美出口攀至444億美元，較去年同期成長13.2%。中國從美國進口則較去年同期成長2%，來到133億美元。
中國8月對美國貿易順差攀升至310億美元，較去年同期成長18.7%，也打破今年6月創下的289億美元順差紀錄。
中國對美國貿易順差雖再度成長，但對美國以外全球其他地方的貿易順差，仍維持在279億美元。
根據海關總署數據，全球出口和上年同期相比成長9.8%，進口則成長20%。這些數據遠低於7月表現，7月出口進口分別成長12.2%和27%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳亦偉）1070908
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