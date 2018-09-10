不看好他的眼鏡都碎了 馬雲商業傳奇一次看懂

阿里巴巴集團創辦人馬雲10日宣布，2019年9月10日，他將不再擔任集團董事局主席，由現任集團CEO張勇接任。（中新社資料照片）中央社 107年9月10日
（中央社台北10日電）阿里巴巴集團董事局主席馬雲今天預告一年後交棒。此前外界曾盛傳他將於10日宣布退休，引起全球財經界高度關注。從英語老師到電商巨頭，馬雲用20年的時間，寫下一頁商業傳奇。
馬雲在今天公布的「傳承計畫」中表示，一年後的今天，集團現任首席執行長張勇將接替他，出任董事局主席一職；而未來一年，他將協助張勇完成過度。
1964年9月10日出生的馬雲今天滿54歲。他曾是英文老師，後來創立阿里巴巴。創業過程中許多人不看好他，他卻在眾人驚嘆中寫下歷史，2014年登上亞洲首富，阿里全年營收也突破人民幣千億元。
以下為綜合香港01等媒體對馬雲商業足跡的報導：
●大學畢業
1988年，馬雲從杭州師範學院畢業，分配至杭州電子工學院當英文教師，每月薪水人民幣89元。馬雲很快成為杭州優秀青年教師，發起西湖邊上第一個英語角，開始在杭州翻譯界出名。
1992年，他成立海博翻譯社，請退休老師做翻譯。翻譯社直到1995年才開始盈利。
●網路創業念頭萌芽
1994年底，馬雲和來自美國的一名外語教師聊天中萌生網路創業的念頭，雖然當時他並不了解網路。
●辭職做網路 24個朋友23個反對
據香港01，1995年3月的一個夜裡，馬雲杭州的家中坐著24個他4年來在夜校教書結識的外貿人士。馬雲對他們說起自己要辭職做網路，整整講了兩個小時。語畢，24名友人中，有23人都反對他做網路，只有一人認為他可以試試看。
第二天一早，馬雲立即向學校請辭，拿著自己6000多元的積蓄，又向妹妹、妹夫借了一萬多，湊足兩萬元人民幣，然後致電杭州電子工學院電腦教師何一兵，「你聽說過Internet嗎？我們一起幹Internet...」。
●杭州海博電腦
1995年4月，杭州海博電腦服務有限公司成立，3名員工是馬雲、馬雲妻子張瑛和何一兵。此時離中國電信接通網路還有4個月。5月，他的「中國黃頁」網站上線，當時網路上的中國網站太少，「中國黃頁」因此收穫了許多客戶。
●阿里巴巴成立
1999年，馬雲正式辭去公職，創辦B2B電子商務網站「阿里巴巴」。同年，投資行業精英、來自台灣的蔡崇信在代表Investor AB公司與馬雲談投資合作時，倒戈加入阿里巴巴，後來幫馬雲從高盛吸引到500萬美元天使投資，成為阿里巴巴的第一桶金。
同年10月，韓裔日籍企業家、軟銀集團創辦人兼社長孫正義在北京與馬雲見面。隨後經過多次溝通談判，孫正義對阿里巴巴融資2000萬美元。
●推出淘寶支付寶 改變數億人生活方式
2003年5月10日，阿里巴巴成立淘寶網；2004年12月，推出支付寶；2007年，阿里巴巴旗下B2B公司「阿里巴巴網絡」在香港掛牌上市。淘寶和支付寶逐步結合網路科技，影響了數億中國民眾的消費習慣和支付方式，阿里巴巴也利用手中的資源，透過行動網路逐步改變了中國的零售、物流、金融和廣告等行業。
●NASDAQ上市
2014年9月19日，阿里巴巴在美國那斯達克（NASDAQ）上市，當天收盤時總市值達2314億美元，成為全球前10大、中國第2大的網路公司。
阿里巴巴目前在中國擁有數十個辦事處，並在香港、台灣、日本、印度、英國以及美國矽谷等地設有辦事處。
●不斷擴大版圖
馬雲締造了中國網路商業神話後，開始四處投資，先後投資地圖資訊平台「高德地圖」、外賣平台「餓了麼」、共享單車「ofo」、生鮮食品電商「盒馬鮮生」等數十家新興網路科技公司，不斷擴大阿里版圖。
●跨足媒體
馬雲近年也大力組建媒體帝國，其中尤以2015年以20.6億港幣收購歷史悠久的香港英文南華早報最受矚目，外界十分關注南早編採獨立性是否會受影響。
馬雲回應說，不會干預任何媒體的運作，不會讓商業影響媒體的判斷和思考，接下南華早報不是因為對它的新聞感興趣，而是認為它在全球傳播中需要新的技術支持。
阿里巴巴也入股中國具影響力的「財新傳媒」及注資視頻網站「優酷土豆」等。
據不完全統計，阿里巴巴以各種方式投資入股的媒體多達20餘家。（編輯：周慧盈/朱建陵）1070910
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