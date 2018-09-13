iPhoneX新機資費 中華電擬推499用戶無痛升級

蘋果公司（Apple）13日發表新iPhone，電信商紛紛推出資費方案吸引果粉。（圖取自Apple網頁www.apple.com）

（中央社記者江明晏台北13日電）5月的499之亂，帶動200萬用戶搶辦，中華電信董事長鄭優表示，預計端出「無痛升級」資費，吸引iPhone換機潮。另外，觀察台哥大預約狀況，以金色iPhone XS Max 256GB最搶手。



由於台灣仍有逾6成消費者在電信通路購機，預料電信商仍是iPhone開賣的主戰場，不過5月掀起的499吃到飽大戰，帶動200萬用戶申辦單門號並綁2年約，是否會影響電信商銷售iPhone，尚值得關注。



電信業者都期盼iPhone成為拉升平均每戶貢獻金額（ARPU）的神隊友，不過，按照合約內容，499方案中，台灣大哥大、遠傳電信應沒有違約金的問題，但中華電信要提前申辦其他方案，恐有違約金的疑慮。



中華電信董事長鄭優今天受訪時表示，明天將公布資費方案，為滿足499用戶需求，中華電信考慮端出「無痛升級」方案，吸引想買iPhone的民眾申辦，具體內容仍待正式公布時說明。



針對今年iPhone能否掀起換機潮，鄭優今天表示，蘋果一口氣端出iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR三款機型，但分2階段販售，先滿足高階用戶後，接著就是滿足平價需求，可望刺激換機潮。



台灣大哥大除已開放iPhone XS、iPhone XS Max預約，今天下午3時起，也開放iPhone XR新機預約。



台灣大表示，iPhone XS和iPhone XS Max預約狀況「勢如破竹」，到中午12時，短短2小時內，就有破萬果粉熱烈預約登記，目前全台通路預約數字持續增加中，兩款機種預約數旗鼓相當，不過，以首次登場的金色iPhone XS Max 256GB最搶手，單就金色預約數就占了5成以上，主要是因為iPhone XS Max是iPhone史上最大手機外，256GB價格只比去年發表iPhone X多了4000元，卻有6.5吋的大螢幕，至於iPhone XS的預約數也以金色256G最多。



遠傳電信表示，觀察預約狀況，有高達近半數的消費者選擇iPhone XS Max；而iPhone XS也受到近4成消費者青睞。遠傳並將於14日下午3時，開放網路門市限量預約iPhone XS及iPhone XS Max。



亞太電信也將在明天下午3時舉辦iPhone XS和iPhone XS Max 888限時限量預購活動。



台灣之星今天宣布9月14日下午3時起，將於台灣之星全台直營及網路門市啟動市場第一、與蘋果官方同步的iPhone XS不限量全額預購活動，舉例來說iPhone XS Max（512GB）原價5萬2900元，攜碼申辦搭配月租1599元資費方案，綁約30個月，手機預購價3萬5300元。



台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸樂觀表示，今年的iPhone XS可能是自iPhone 6以來升級幅度最大的一次，消費者換新機的意願更是近3年之最，預期將會引發一波超級換機潮。（編輯：黃國倫）1070913





蘋果iPhone XS系列將於21日開賣，根據官網最貴為6.5吋512GB版iPhone XS Max達5萬2900元。（中央社製圖）









