iPhone XS來了 5大電信資費出爐

蘋果iPhone XS、iPhone XS Max將於21日開賣，5大電信全數公布電信資費，吸引果粉。（圖取自Apple網頁www.apple.com）

（中央社記者江明晏台北14日電）蘋果iPhone XS、iPhone XS Max將於21日開賣，5大電信全數公布電信資費，月付999元，iPhone XS 64GB購機價約2萬7300元，有不少電信業者更針對特定資費下殺購機費用，啟動搶果粉大戰。



由於台灣仍有逾6成消費者在電信通路購機，預料電信商仍是iPhone開賣的主戰場，不過5月掀起的499吃到飽大戰，帶動200萬用戶申辦單門號並綁2年約，是否會影響電信商銷售iPhone，尚值得關注，而電信業者也期盼透過iPhone的號召力，帶動每戶平均貢獻金額（ARPU）成長。



中華電信13日晚間針對iPhone XS系列發布「大4G購機方案」及「新精選購機方案」，活動期間至9月底止。



以新精選購機方案為例，月付新台幣999元，綁約30個月，iPhone XS 64GB購機價2萬7300元，iPhone XS Max 64GB購機價3萬1300元，可享合約內上網吃到飽、網內通話免費。



以大4G購機方案為例，月付1399元，綁約30個月，iPhone XS 64GB為購機價2萬1300元，iPhone XS Max 64GB購機價2萬5300元，可享合約內上網吃到飽、網內通話免費，若搭配指定舊機換新機方案、行動VIP等優惠，手機有望0元入手。



遠傳電信今天宣布，iPhone XS 64GB月付1399元，手機2萬1300元起；iPhone XS Max 64GB，月付1399元，手機2萬5300元起，限時再享近3萬國內通話金優惠，月付999元資費購機價再省1000元。



遠傳也表示，申辦iPhone XS系列，加購friDay影音娛樂包再享千元折價；遠傳客戶續約最高再折5000元，搭配遠傳friDay聯名卡購機最高再享5%加3%電信費現金回饋。



台灣大哥大今天宣布，最新iPhone XS / iPhone XS Max「省錢」資費，搭配999專案，綁約30個月，不但上網吃到飽，網內通話免費外，再送連續15個月666元，總共近萬元的國內通話金，以iPhone XS 64GB為例，手機價格再省1000元，消費者可以2萬6300元的價格把最新iPhone XS帶回家，也比買空機3萬5900元便宜9600元。



台灣大表示，若消費者月付1399元，綁約30個月，iPhone XS 64GB只要2萬1300元，再搭配舊機換新機最高折超過2萬元的優惠，等於iPhone XS 64GB不用千元就可帶回家，再送連續30個月999元的國內通話費。



台灣之星今天3時01分於全台直營及網路門市正式啟動iPhone XS預購，吸引大批果粉至門市排隊，網路門市流量更瞬間暴增20倍，其中，金色iPhone XS 512GB機款在8分鐘內搶購一空，整體申辦速度為去年iPhone X預購首日同期的4倍。



台灣之星今天並公布iPhone XS資費，舉例來說，月付新台幣999元，綁約30個月，iPhone XS 64GB購機價2萬7300元，iPhone XS Max 64GB購機價3萬1300元，可享合約內上網吃到飽、網內通話免費。



亞太電信今天公布iPhone XS、iPhone XS Max最新資費，在新出爐的資費案中，月付796元，綁約30個月，iPhone XS 64GB專案價2萬8300元、iPhone XS Max 64GB手機專案價3萬2300元，同等級資費相較其他業者優惠500至2000元。（編輯：林沂鋒）1070914





蘋果13日發表iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR三款新機，電信商陸續宣布iPhone XS、iPhone XS Max將於21日開賣。（中央社製圖）









