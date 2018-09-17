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時代雜誌易主 Salesforce創辦人59億元接手

發稿時間：2018/09/17 10:24

最新更新：2018/09/17 10:52

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梅雷迪思公司16日把時代雜誌出售給馬克．班紐夫和他的妻子。（圖取自時代雜誌臉書www.facebook.com/time/）梅雷迪思公司16日把時代雜誌出售給馬克．班紐夫和他的妻子。（圖取自時代雜誌臉書www.facebook.com/time/）

（中央社舊金山16日綜合外電報導）梅雷迪思公司（Meredith Corp）今天以現金1.9億美元（約新台幣59億元）把時代雜誌出售給雲端軟體巨擘Salesforce.com共同創辦人馬克．班紐夫（Marc Benioff）和他的妻子。

路透社報導，美國媒體公司梅雷迪思表示，馬克．班紐夫和妻子琳恩（Lynne Benioff）是以個人名義買下時代雜誌（Time），與Salesforce.com無關。

馬克．班紐夫是Salesforce.com董事長、共同執行長和創辦人。

梅雷迪思說，班紐夫這對夫妻檔不會干預時代雜誌日常業務運作或報導決策，這家老牌媒體仍由目前的執行領導團隊掌舵。

梅雷迪思將提供短期企業永續服務方案，並與班紐夫夫妻簽署複數年協議，提供像是消費者行銷、訂閱義務、紙張採購和印刷等服務。

梅雷迪思計劃用這項交易的收益還清債務，預期在2019會計年度時會減少10億美元債務。

梅雷迪思今年1月才以28億美元收購時代雜誌發行商時代公司（Time Inc），但不久後宣布出售時代公司旗下的新聞和運動品牌。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1070917

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▲圖為班紐夫夫妻

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