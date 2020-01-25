百餘名武漢旅客赴星遭遣返 2人發燒害全機隔離

（中央社台北25日電）武漢肺炎肆虐，一批多達116名、疑似是旅行團的武漢旅客24日飛抵新加坡後，遭星國拒絕入境，這一旅行團隨後被安排改搭飛往杭州的班機返國，其中有2人出現發燒，全機旅客則被隔離。

中國旅行業人士透露，為遣返這批武漢旅客，新加坡方面特地更換較大型的客機，以便搭載。

綜合鳳凰網及中國旅行業人士說法，這架班機隸屬新加坡酷航，編號TR188，在24日除夕夜晚間9時40分左右降落杭州蕭山機場，全機共有335名旅客，其中116人來自武漢。

杭州市官方表示，市政府與蕭山機場聯合進行嚴格管控。飛機落地，機上2名發燒旅客即被送往杭州市蕭山區第一人民醫院，其餘來自武漢的旅客則在機場賓館就地隔離。

至於同機的219名非武漢旅客，則都被送往中共杭州市委黨校接受集中醫學觀察。全機335名旅客將由當地黨委、政府和杭州市衛生健康部門依醫學隔離標準和診療規範，進行後續工作。

有中國旅行業人士則在新浪微博透露，這架班機上的武漢旅客中，有110人屬於同一個旅行團，在抵達新加坡後遭拒絕入境，星方隨即安排班機將全團成員遣返中國。

這名人士提到，由於當時剛好有TR188班機準備飛往中國，新加坡方面除安排這110人搭乘外，還為這一大批武漢旅客更換大型飛機，以便搭載。但落地時才知道，其中至少已有1人發燒。（編輯：邱國強）1090125