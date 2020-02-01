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疫情嚴重僅次武漢 湖北黃岡市限制居民出門

最新更新：2020/02/01 16:09

（中央社台北1日電）中國湖北省黃岡市今天發出緊急通知嚴控居民出門，規定每戶家庭每兩天只能派1名家庭成員上街採購生活物資，其他人員除生病就醫、疫情防控工作需要、在超商和藥店上班外，均不得外出。

據黃岡市政府微信公眾號發布，「關於加強市區人員出行管控工作的緊急通知」並要求市區所有黨員幹部、人大代表、政協委員要發揮帶頭作用，管好自己、家人、親屬，帶動街坊鄰居，協助工作人員勸導小區居民按要求少出門、少上街、不串門、不聚集。

通知規定，對拒不聽從居民小區工作人員管理勸阻、聚眾鬧事的，公安機關要加大打擊力度。凡發現黨員幹部、公職人員不服從管理，不聽從勸阻，參與聚眾鬧事的，提請紀檢監察機關嚴肅問責，同時追究其所在單位主要負責人責任。

通知並要求駐居民小區的黨員幹部要切實履行包保責任，按時上崗履責，主動支持配合居民小區工作人員做好人員外出管控工作。履職不到位的，嚴肅問責。

黃岡是中國武漢肺炎疫情排名第二的重災區。據湖北省衛生健康委員會今天通報，截至1月31日午夜，黃岡感染新型冠狀病毒肺炎的新增病例153人，確診病例726人，累計死亡14人，人數均僅次於武漢。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090201

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