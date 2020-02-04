武漢肺炎死亡人數攀升 中國同意美專家前往幫忙

（中央社北京/上海4日綜合外電報導）隨著武漢肺炎新增病例和死亡人數持續攀升，中國已同意讓美國衛生專家抵中國，參與世界衛生組織（WHO）致力對抗快速擴散新型冠狀病毒疫情的任務。

路透社報導，中國國營電視台指出，截至3日午夜12時，中國湖北省新增2345起新型冠狀病毒(2019-nCoV，武漢肺炎）感染例並新增64人死亡，湖北省死亡人數已經來到414死。

白宮3日表示，中國已經接受美方提議，讓美國專家參與WHO任務，從事研究和對抗源於湖北省會武漢的新型冠狀病毒疫情。

白宮發言人迪爾（Judd Deere）說：「中國已經接受美國提議，把一群專家納入WHO前往中國的任務，以便了解更多資訊和對抗新型冠狀病毒。」

中國在這之前，指控美國對中國祭出旅遊限制與撤僑，不斷製造和散播對新型冠狀病毒的恐慌。

中國外交部發言人華春瑩3日在例行記者會上表示，WHO已經建議不要對中國祭出貿易和旅遊限制，華盛頓當局卻「不斷製造和散播恐慌」。

華春瑩指出：「正是像美國這樣擁有強大防疫能力與設施的已開發國家，卻帶頭過度反應，顯然與WHO的建議背道而馳。」

美國因應新型冠狀病毒，祭出相關限制措施，包括暫停過去14天曾造訪中國的旅客入境。美國疾病管制暨預防中心（CDC）對這些限制措施提出辯護。

CDC國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示：「面對新型冠狀病毒這個前所未見威脅，我們做出積極決策，那項行動如今擁有緩解疫情的最大潛力。」（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）1090204