兌現首輪貿易協議 中國放寬美牛進口限制

（中央社記者沈朋達上海25日電）中國海關總署宣布解除30月齡以上的美國牛肉進口禁令。中國在美中首階段貿易協議中，曾承諾擴大採購美國農產品，和放寬進口的牛齡限制。

中國海關總署24日晚間在官網公布，海關總署與農村農業部於19日發布「關於解除進口美國牛肉及牛肉產品月齡限制的公告」。

公告指，根據風險評估結果和世界動物衛生組織（OIE）「陸生動物衛生法典」的建議標準，自公告發布日起，有條件解除原農業部、原國家出入境檢驗檢疫局2001年第143號公告中，對美國30月齡及以上牛肉及牛肉產品的禁令，允許符合中國相關法律法規和檢驗檢疫要求的相關產品對中國出口。

公告表示，有關美國輸中國牛肉及牛肉產品檢驗檢疫要求，另行制訂並公布。

中國2001至2003年間，曾短暫開放過美國牛肉進口，但隨著2003年美國爆發狂牛症，中國隨即禁止美牛進口。2017年7月，中國再度開放美牛進口，但僅限30月齡以下的剔骨和帶骨牛肉。

美中今年1月簽署的首階段貿易協議中，中國承諾在2020年1月1日至2021年12月31日的兩年間，擴大購買進口美國製成品、農產品、能源產品和服務產品。

路透社報導，中國在協議中同意取消進口的牛齡限制，並放寬牛隻使用荷爾蒙及原產地規範。（編輯：翟思嘉）1090225