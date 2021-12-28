中國研究所考生457萬人 創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北28日電）中國今年有457萬人報告研究所碩士班，比去年增加80萬人，創歷史新高。有調查指出，近6成考生因就業困難，想增強就業競爭力而選擇考研究所。

中國2022年全國碩士研究生招生考試27日落幕。界面新聞報導，根據中國教育在線發布的「2022年全國研究生招生調查報告」顯示，自2016年起，中國報考研究所碩士班的人數保持高成長趨勢。2015至2022年平均成長15.8%。近6成考生因就業困難，想增強就業競爭力而選擇考研。另一方面，多所院校也擴大招生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在中國大陸，碩士生有「專業碩士」和「學術碩士」之分。前述報告顯示，近83%的考生願意報考專業碩士，且以非知名學校（即非985或211院校）為主。以杭州電子科技大學、西安財經大學、蘭州交通大學為例，其2022年專碩報考人數占比均超過60%。

報導引述專家看法指出，這類「專碩」招生規模的迅速擴大，意味著未來研究生培養的方向會朝著應用型高層次人才傾斜。（編輯：張淑伶/繆宗翰）1101228