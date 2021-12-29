陸：2022台海局勢更複雜嚴峻 鬥爭恐更激烈

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中國大陸國台辦發言人馬曉光（圖）29日說，2022年台海局勢會進一步複雜嚴峻，不排除大陸與「民進黨當局謀獨挑釁」和「外部勢力插手干預」的鬥爭「可能更尖銳、更激烈」。中央社記者邱國強北京攝 110年12月29日

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（中央社記者邱國強北京29日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，明年台海局勢會進一步複雜嚴峻，不排除大陸與「民進黨當局謀獨挑釁」和「外部勢力插手干預」的鬥爭「可能更尖銳、更激烈」。

馬曉光並聲稱，陸方將深刻領會、全面貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」和「黨中央對台工作決策部署」，採取更加有力的措施，「堅決粉碎台獨分裂圖謀，堅決反對外部勢力干涉」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答外媒提問時，作上述表示。

馬曉光宣稱，陸方堅信對台海局勢握有主導權和主動權。陸方的政策非常清楚，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果「台獨分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施」。

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馬曉光說，陸方2022年將繼續推動兩岸關係和平發展，勇於探索兩岸融合發展新路，繼續率先與台灣民眾分享發展機遇，促進「兩岸同胞心靈契合」。

他表示，陸方秉持的「兩岸一家親」理念不會變，率先與台灣民眾分享發展機遇的政策不會變，為台灣民眾「辦實事做好事」的舉措不會變。希望「台胞台企站在歷史正確的一邊，與台獨分裂勢力劃清界限」，為促進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展發揮積極作用。（編輯：繆宗翰）1101229