西安高陵區藍田區可有序恢復生產生活

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（中央社台北11日電）西安封城20天，西安高陵區及藍田區10日宣布，民眾可有序恢復生活，超市、便利店及藥店等可以全面復業，但每戶家庭每天只可由1名家庭成員外出購買生活用品，除批准復工等不得外出。

央視網報導，西安市高陵區及藍田區10日發出通告，民眾可有序恢復生產生活，但活動仍然受限制。每戶家庭每天只可以由1名家庭成員外出購買生活用品，其他家庭成員除參與疫情防控、生病就醫及經批准外出復工復產外，一般不得外出。

此外，除應急救援、外出就醫及運送物資等必需通行的車輛外，其他車輛也一律不可進入或離開該兩區。

官方鼓勵與民眾生活有密切關係的行業加快恢復，超市、便利店、藥店及農貿市場等可全面恢復營業。不過餐飲企業可透過訂單外賣等方式展開無接觸配送，暫不恢復堂食。

人群聚集活動仍然受限制，不可舉辦大型會議、演出等，也不能有廣場舞活動；網咖及線下教育培訓機構等繼續暫停營業。

2021年12月9日爆發COVID-19疫情以來，陝西全省累計報告本土確診病例2044例，當中西安市有2017例。

西安去年12月23日開始封城，雖然官方已宣布「社會面基本實現清零」，但未有提及何時解封。西安市衛健委10日公布每個區域解除封控的條件，基本上必須近14天沒有新增感染者，才逐步放鬆調控。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110111