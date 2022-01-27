中國廣電新規4月上路 電視劇單集長至少41分鐘

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（中央社台北27日電）中國國家廣播電視總局發布「電視劇母版製作規範」，明定電視劇正片時間不能少於41分鐘；前情回顧、下集預告的時間長原則均不超過30秒，新制將在今年4月1日實施。

國家廣播電視總局發布「電視劇母版製作規範」，對於時間長度、署名、圖像、聲音、字幕、封裝格式、製作質量等進行了技術量化和統一規範，當局稱目的是使電視劇製作機構、版權方和內容播出平台在母版製作和交換時可採用統一格式，減少轉換處理成本、提高生產效率。

規範作出數項要求。電視劇單集正片時間長不少於41分鐘，片頭時間長不超過90秒、片尾時間長不超過180秒。前情回顧、下集預告的時間長原則上均不超過30秒；每集結尾畫面與下一集開始畫面如有重複內容，時間長不超過30秒。

規範規定，電視劇母版的片頭、片尾、對白字幕的區域位置、區域大小、字體、尺寸等有所要求，片尾滾動字幕尺寸、速度、顏色也有規定。統一的字幕位置和文字尺寸能夠使觀眾清晰準確地識別字幕內容，且避免字幕格式不同導致製作機構在拷貝過程中增加成本。

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規範要求電視劇參與人員署名。非電視劇權利人不應在出品單位或製作單位署名，以杜絕掛名、頂替或遺漏等情形發生。演藝人員在電視劇署名的方式、順序、位置依合約執行；未直接參與藝術創作的輔助工作人員不在片尾署名。

國家廣播電視總局認為，系列規範指引是為了優化內容、提升電視劇觀感，以維護廣大觀眾收視權益。對於署名作出要求，一方面是加強著作權保護；另一方面是引導行業樹立良好風氣，扭轉少數明星演員攀比排位等不正風氣。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110127