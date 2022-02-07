中國政協媒體刊評論 稱兩岸交流仍應持續推進

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（中央社台北7日電）中國政協旗下新媒體於農曆年前刊登評論認為，雖然兩岸現狀讓許多人對和平統一心生不耐，但維護和促進兩岸民間交流，是兩岸和平發展邁向統一的基本路徑，必須持之以恆地推進。

中國政協旗下新媒體人民政協網1月22日發出記者評論「對台工作必須摒棄『兩岸交流無用論』思維」。

這篇文章說，在中國大陸，「兩岸交流無用論」已常見於日常生活和各種網路社交媒體，持這些觀點者認為，兩岸交流愈來愈多，台灣支持民進黨的人不減反增，甚至認為「你把她當親人，他把你當仇人」。

文章說，一些學者和民眾滋生一種急躁心態，開始對和平統一變得不耐煩，認為解決台灣問題如果寄希望於台灣人民，幾乎是一種奢望。漸漸地對兩岸交流也失去耐心。

不過，文章指出，「兩岸交流無用論」不利於兩岸關係健康發展，在兩岸關係的現實中也站不住腳。維護和促進兩岸民間交流的可持續健康發展，是培養和增進兩岸社會互信、增進兩岸政治認同的重要基礎，是兩岸和平發展的基本內涵，也是兩岸和平發展邁向統一的基本路徑。

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文章表示，兩岸民間交流能夠最大程度降低因兩岸政治對立、軍事對抗而造成的負面牽制。兩岸交流30多年來，不管台灣政治如何變遷、政黨如何輪替、民意如何變化，要和平、要交流、要發展始終是台灣多數人的想法與期待。

文章說， 「我們在任何時候，無論遇到什麼困難，都不要關上兩岸全面『三通』的大門，必須持之以恆地推進下去」，「現在的兩岸交流，就是統一進程的開始，要從爭取台灣民心、爭取為中國統一創造條件這樣的戰略高度去思考推進兩岸民間交流，徹底摒棄兩岸交流無用論的思維」。（編輯：翟思嘉/吳柏緯）1110207