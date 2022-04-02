更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 兩岸

上海封控防疫 逾半美企降營收預測

2022/4/2 12:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）外電報導，上海美國商會近日調查顯示，在上海最近實施的COVID-19封城防疫措施下，54%在中國營運的美企降低公司年度收入預測，但也有3成8指目前評估影響言之尚早。

上海近日展開針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的分區封控，據路透社，美國特斯拉（Tesla）、德國大眾、日本豐田等汽車公司在當地的工廠相繼停產。

報導說，由於浦東封控，特斯拉於3月28日開始停產，原計劃持續4天，至昨天（4月1日）結束，但因上海當局繼續分區封控浦東地區，特斯拉公司宣布將停工時間至少延長1天。

路透引特斯拉工廠消息表示，雖然浦東的封控結束，但特斯拉工廠未獲上海當局批准將產品運離浦東，而且工廠也有員工調配困難的問題。除了緊急值班的工人，特斯拉已告知所有員工待在家裏。

上海工廠是特斯拉在美國以外的第一座汽車製造工廠，在特斯拉去年生產的電動汽車中，有一半在上海生產。

報導並引述上海美國商會近日對在中國營運美企所進行的調查，54%受訪企業減少公司年度收入預測，大部分是基於上海最近實施的COVID-19封城防疫，但也有3成8指目前評估影響言之尚早。

8成2受訪的製造業企業指生產因欠缺勞工、不能取得供應或政府封城要求減速；半數受訪企業滿意中國的防疫工作，但7成7不滿中國的隔離要求過長。

這項調查共訪問了167家企業，其中76家為製造業。

上海當局日前以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。3月26日上午5時起，浦東、浦南及毗鄰區域先行封控並進行核酸篩查，昨天（4月1日）解封；昨天起改為對浦西實施封控，展開核酸篩查，預計5日解封。

但浦東、浦南及毗鄰區域完成篩查並於1日解封後，當局改實施階梯式管控，對人員流動、聚集、檢測等採不同規則措施。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110402

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族