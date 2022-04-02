上海封控防疫 逾半美企降營收預測

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（中央社台北2日電）外電報導，上海美國商會近日調查顯示，在上海最近實施的COVID-19封城防疫措施下，54%在中國營運的美企降低公司年度收入預測，但也有3成8指目前評估影響言之尚早。

上海近日展開針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的分區封控，據路透社，美國特斯拉（Tesla）、德國大眾、日本豐田等汽車公司在當地的工廠相繼停產。

報導說，由於浦東封控，特斯拉於3月28日開始停產，原計劃持續4天，至昨天（4月1日）結束，但因上海當局繼續分區封控浦東地區，特斯拉公司宣布將停工時間至少延長1天。

路透引特斯拉工廠消息表示，雖然浦東的封控結束，但特斯拉工廠未獲上海當局批准將產品運離浦東，而且工廠也有員工調配困難的問題。除了緊急值班的工人，特斯拉已告知所有員工待在家裏。

上海工廠是特斯拉在美國以外的第一座汽車製造工廠，在特斯拉去年生產的電動汽車中，有一半在上海生產。

報導並引述上海美國商會近日對在中國營運美企所進行的調查，54%受訪企業減少公司年度收入預測，大部分是基於上海最近實施的COVID-19封城防疫，但也有3成8指目前評估影響言之尚早。

8成2受訪的製造業企業指生產因欠缺勞工、不能取得供應或政府封城要求減速；半數受訪企業滿意中國的防疫工作，但7成7不滿中國的隔離要求過長。

這項調查共訪問了167家企業，其中76家為製造業。

上海當局日前以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。3月26日上午5時起，浦東、浦南及毗鄰區域先行封控並進行核酸篩查，昨天（4月1日）解封；昨天起改為對浦西實施封控，展開核酸篩查，預計5日解封。

但浦東、浦南及毗鄰區域完成篩查並於1日解封後，當局改實施階梯式管控，對人員流動、聚集、檢測等採不同規則措施。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110402