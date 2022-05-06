秦剛再談中美經貿問題 指美國加徵關稅是障礙

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）中國駐美大使秦剛說，中美確有分歧，但「關稅、貿易戰不應該是我們的選擇」。他呼籲美國儘早取消加徵的關稅，「如果美方還想繼續，不知道是否做好了承受更多損失的準備。」

根據中國駐美國大使館官網5日發布，秦剛近日接受美國財經商業雜誌「富比世」（Forbes）專訪，針對中美經貿關係及雙邊經貿協定、企業投資與營商環境等問題發表看法。

據官網的專訪實錄，秦剛將中美之間面臨經貿困難的不穩定與不確定性，歸咎於美方。

秦剛說，目前美國仍延續川普政府時根據301條款加徵的關稅，美方用「激烈競爭」定義兩國關係，在這樣的情況下，經貿關係被政治化。「越來越多的中國企業因美方泛化國家安全概念、誣稱新疆存在強迫勞動問題等做法而受到限制甚至打壓。我們面臨的困難和不確定性在增加。」

他表示，中國希望美方停止將商業合作政治化、把貿易當作工具，為投資者提供更多穩定性和可預測性。

秦剛說，中美之間確實有分歧，「但關稅、貿易戰不應該是我們的選擇」。最好是本著相互尊重和諒解原則，透過對話談判找到雙方都能接受的解決方案。一方不應把自己的利益和想法強加給另一方。雙方需要互相交流，互相學習，互相尊重。「關稅是不好的，傷害了中國，也傷害了美國。」

秦剛也不忘動之以情，強調過去幾十年很多中國企業在美投資興業，為美國人民創造了近100萬個就業，對美國消費者、美國家庭都有利。

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他引述數據強調，美國自2018年發動貿易戰啟動以來，2018年到2020年這3年裡，美國每年對中國的出口都低於貿易戰前2017年的水準，這期間美國損失了超過24萬個工作機會。「貿易戰對誰都沒有好處」。

秦剛除了呼籲美國政府「是時候重新考慮並儘早取消加徵的關稅了」，也不忘表示中國的立場，「如果美方還想繼續，不知道是否做好了承受更多損失的準備，但中方不得不奉陪。」（編輯：楊昇儒）1110506