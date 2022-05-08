中國城鎮化主戰場轉向縣城 官方帶動擴大內需

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（中央社記者張淑伶北京8日電）中共中央辦公廳和中國國務院辦公廳近日聯合印發「關於推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見」。分析指出，縣城建設是擴大內需的重要引擎，有利拓展新的投資消費。

這份6日發布的意見要求，健全「農業轉移人口市民化」機制。全面落實取消縣城落戶限制政策。確保新落戶人口與縣城居民享有同等公共服務，保障農民工等非戶籍常住人口均等享有教育、醫療、住房保障等基本公共服務。

新華社以問答方式發布對國家發展改革委規劃司有關負責人的採訪。

這名負責人說，推進縣城建設對促進新型城鎮化建設、構建新型工農城鄉關係具有重要意義。縣城是中國城鎮體系的重要組成部分，是城鄉融合發展的重要支撐，也是擴大內需的重要引擎。

他表示，現階段縣城投資消費與城市差距很大，人均市政公用設施固定資產投資僅為地級及以上城市城區的約1/2，人均消費支出僅約2/3。推進縣城建設，有利於開拓新的投資消費空間。

這名負責人說，不同類型的縣城有不同發展路徑，一是加快發展大城市周邊縣城，二是積極培育專業功能縣城，三是合理發展農產品主產區縣城，四是有序發展重點生態功能區縣城；五是引導人口流失縣城轉型發展，促進人口和公共服務資源適度集中，加強民生保障和救助扶助。

報導指出，2021年底中國城鎮常住人口為9.1億人。其中，1472個縣的縣城常住人口為1.6億人左右，394個縣級市的城區常住人口為0.9億人左右，縣城及縣級市城區人口占全國城鎮常住人口的近30%。推進縣城建設，有利於引導農業轉移人口就近城鎮化，完善大中小城市和小城鎮協調發展的城鎮化空間布局。

根據封面新聞，南京農大規劃院上海分院院長孫文華解讀這份文件，指城鎮化建設的主戰場，已經由城市明確轉向縣城。

此外，這份文件要求全面落實取消縣城落戶限制政策，確保穩定就業生活的外來人口與本地農業轉移人口落戶一視同仁。孫文華認為，原來在城市打工的人群，如果不能回到原來的鄉村，就可以回到縣城，同時也服務於鄉村振興。（編輯：邱國強）1110508