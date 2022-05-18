中國千萬畢業生遭遇疫情 求職考研規劃大亂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京18日電）中國的應屆畢業生今年面臨史上最艱難的求職環境，除了經濟形勢不佳、畢業生人數首次突破1000萬大關之外，受到疫情封控影響，也有上海的大學黨委書記帶著學生上直播推介工作。

相較於台灣，中國大陸的大學生向來有提早找工作的傳統。6月畢業的學生，通常前一年9月就開始找工作，然後在1月簽約，並利用距離畢業前的4、5個月時間到單位實習。每年9、10月的「秋招」（秋季招聘）和3、4月的「春招」是應屆畢業生的重頭戲，但秋招更受重視。

一名工作了3年，擁有上海華東師範大學學士學歷的女性告訴中央社記者，上海封控完全打亂了她的計畫。她打算今年底要報考研究所，讓自己轉換職場跑道更有競爭力；在此之前，她原訂4月中旬先參加上海事業單位的招考，考上就進入博物館工作，考不上就利用此後7、8個月的時間，天天上圖書館準備考研。

結果上海封控，有3個月時間生活無法正常。上海事業單位的招考日期到現在都是「待定」，她為了應考所購買的書籍也因為快遞暫停無法寄送，這些壓縮了她準備年底考研究所的時間，也讓她更沒有信心。「大家都知道工作不好找，所以大二、大三的學生都想考研。」

無論是想找工作還是考研究所的人，今年他們都面臨龐大壓力。

根據中國教育部，今年大學畢業生（包括大學、碩士、博士畢業生）預計1076萬人，比2021年增加167萬人，規模首次突破1000萬人。

去年中國政府強力監管補教、網路平台、遊戲等多個行業，個別行業失業人數增加；今年各地不時封控，許多中小企業關門倒閉，社會新鮮人想找工作更難。

中國青年網報導，華東師範大學生物化學與分子生物學碩士應屆生吳紅霞說，生物類專業的畢業生以往都喜歡去藥廠做研發，這些企業薪資高、工作環境好。但今年的形勢明顯不同，很多同學像她一樣，把「當生物老師」列入了重要求職領域，有的甚至被錄取為教師後拒絕了藥企的邀約。

她說，「畢竟經歷了兩個多月的疫情封控了。我們發現，當老師疫情期間還能有工資拿，去企業可就不一定了。有的小微企業有可能疫情結束就倒閉了。」

中國的大學看重應屆畢業生的就業率。為了突破封控限制，報導說，上海海洋大學黨委書記王宏舟從3月底開始，每場帶著數十名畢業生亮相直播間，通過B站、抖音等向企業推介學生。這樣的直播，直到5月初他進行了12場次。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

人力銀行業者先前公布的數據也能反應今年求職形勢不佳。中新網報導，智聯招聘4月26日發布的「2022大學生就業力調研報告」顯示，截至4月中旬，求職應屆畢業生中有46.7%「求職成功」；38.1%獲得1至3個工作邀約；但真正簽約的只有15.4%。

此外，已簽約畢業生平均簽約月薪為人民幣6507元（約新台幣2萬8630元），較2021年的7395元下降約12%；簽約月薪達10000元人民幣及以上的占比10.7%，較去年減少約8.5%。（編輯：）1110518