四國峰會前王毅批美：印太戰略製造分裂終將失敗

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（中央社台北22日電）美日印澳四方安全對話登場在即，中國國務委員兼外長王毅今天對此聲稱，美國的「印太戰略」本質上是個製造分裂、煽動對抗、破壞和平的戰略，目的是圍堵中國，最終必然是個失敗的戰略。

王毅並宣稱，「印太戰略」尤其危險的是美方「撕去偽裝，挑動並大打台灣牌、南海牌」，試圖「把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂」。而世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在本地區發生。

根據中國外交部官網，王毅今天與巴基斯坦外長比拉瓦爾會談後召開記者會，並在接受媒體提問時，作上述表示。

王毅宣稱，美國的「印太戰略」正在引發國際上、尤其是亞太各國「越來越多的警惕和擔憂」。因為這個戰略的「馬腳已經露出來了」，不僅想抹去「亞太」的名稱，抹去亞太地區「行之有效的區域合作架構」，還想抹去幾十年來地區各國「共同努力創造的和平發展成果和勢頭」，可謂「司馬昭之心，路人皆知」。

他聲稱，美國「炮製」出來的「印太戰略」打著自由開放旗號，卻「熱衷於拉幫結伙搞小圈子」；說要「改變中國的周邊環境」，目的就是企圖圍堵中國，讓亞太國家「充當美霸權的馬前卒」。

王毅又說，事實將證明，「印太戰略」本質上「就是一個製造分裂的戰略，就是一個煽動對抗的戰略，就是一個破壞和平的戰略」。這個戰略「不管做什麼包裝、換什麼馬甲」，最終必然是一個失敗的戰略。

他宣稱，「本地區的人民」要正告美方，早已過時的冷戰劇本絕不能在亞洲重演，世界上正在發生的動亂戰亂，絕不容在本地區發生。（編輯：邱國強）1110522