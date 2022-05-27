共軍不次拔擢 選美佳麗服役僅10年上位艦長

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（中央社台北27日電）韋慧曉曾是中國電信巨頭華為集團的副總裁祕書，也曾入選環球小姐佳麗，不過她最近成為媒體焦點卻是投身解放軍僅10年，就獲軍方拔擢上位艦長，而且還指揮最先進的飛彈驅逐艦紹興艦。

據陸媒澎湃新聞報導，韋慧曉1977年出生廣西，2000年畢業於南京大學大氣科學系。

她甫畢業就獲聘華為高級副總裁秘書，4年後回到校園在中山大學地球科學系攻讀碩士學位，同年參加環球洲際小姐選美擠進中國區10佳。

韋慧曉的生涯轉捩點是在2012年，當時她完成中山大學地球科學的博士學位後，隨即撰寫大約200頁的自薦信加入海軍，3天後通過審查服役至今。

韋慧曉入伍就參與共軍首艘航空母艦遼寧艦的接艦，同年8月就讀大連海軍艦艇學院，2014年3月升任遼寧艦航海部副航海長，2015年再升長春艦實習副艦長。

2016年3月，韋慧曉通過副艦長考覈，隔年調052大型驅逐艦鄭州艦當副艦長，同年9月獲任命鄭州艦實習艦長，並當選中共19大代表。2022年4月，共軍把指揮飛彈驅逐艦紹興艦的重任交給她。

舷號134的紹興艦是052D型飛彈驅逐艦，北約代號Luyang III也就是旅洋III級。2019年12月26日下水，今年2月才開始服役，隸屬於解放軍東部戰區海軍。

東部戰區跨越江蘇、上海、浙江、安徽、江西、福建6省，司令部駐南京市，戰略方向是第一島鏈的台灣、釣魚台列嶼、琉球群島和日本等。

中國預計打造37艘052D型飛彈驅逐艦，第25艘麗水艦已於2020年8月30日下水，預計今年底正式服役。因此，第24艘的紹興艦是目前同級戰艦最新款。

美國海軍也有卓越女性扛起指揮艦艇的先例，像是美國航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）艦長鮑恩施密特（Amy Bauernschmidt）就是標準的巾幗不讓鬚眉。

不過自1996年起駕駛海軍直升機超過3000小時的鮑恩施密特，則是經過28年的歷練才官拜上校晉升至顯赫要職。

自由亞洲電台（RFA）報導，台灣國防部智庫學者蘇紫雲說，一般護衛艦長通常也得具備超過20年經歷。

因此，韋慧曉可說是非科班出身而且10年速成，獲陸媒大力吹捧。她曾在受訪時說，34歲是博士應屆生特招入伍的最後期限，當時很多人都笑她癡人說夢，因為所學的都不相干而且年齡又這麼大。

韋慧曉說，有人開價年薪百萬延攬她，但完全沒有興趣，並說有兩種價值觀，其一是帶著非常昂貴手錶，凸顯自己身價百倍；還有就是「一塊不貴的手錶因為我戴過了，所以身價百倍」，並以深為軍人感到光榮。

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韋慧曉固然替解放軍開創女性投筆從戎的典範，不過大陸網友的反應卻是評價兩極：「北洋水師都不敢這樣搞」、「出奇的憤怒，這可是導彈驅逐艦！這個選美小姐打仗會坑死整個艦隊，可能導致國家滅亡」。

但也有網友說：「韋慧曉收到的性別偏見將是她人生當中前所未有，女性領導人就是這樣，你友善了說你幹不成事兒，你鐵腕了說你不友善，橫豎就是不服，原因僅僅因為是女性」。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110527