媒體識讀1 / 美熱門新聞App源頭來自中國 AI寫報導像在編小說

美熱門新聞App源頭來自中國 AI寫報導像在編小說

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

如何辨別資訊真偽、可信度，同時評量報導立場與脈絡，已成為當代閱聽人及媒體最重大挑戰。中央社「媒體識讀」新聞分類，集結事實查核與媒體素養相關新聞，期待以媒體角色為提供正確資訊盡一分心力。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）去年平安夜，美國下載量最大的新聞應用程式NewsBreak發出一則槍案報導，標題為「紐澤西州布里奇頓耶誕慘案，小鎮槍枝暴力升高」。

路透社報導，問題是，布里奇頓（Bridgeton）並沒有發生這樣的事件。當地警局12月27日在臉書（Facebook）發聲明駁斥這篇使用人工智慧（AI）寫作的文章「一派胡言」。

貼文寫道：「在耶誕節期間或前後，甚至在最近的記憶中，他們描述的地區都沒有發生過與這則報導類似的事。看來這家『新聞』媒體的AI似乎是寫了小說，可以毫無顧忌地發布給讀者。」

總部位於加州山景市（Mountain View）、在北京和上海都設有辦公室的NewsBreak告訴路透社，他們去年12月28日、也就是新聞發布4天後刪除了這篇文章。

NewsBreak附上一個網站的連結說：「這條不精確的資訊源自這個內容來源。」NewsBreak還說：「NewsBreak發現任何不精確的內容或違反社區標準的行為時，就會立即採取行動刪文。」

網站findplace.xyz營運商並未回覆路透社記者詢，警方也拒絕提供進一步評論。

近年美國地方媒體紛紛倒閉後，NewsBreak填上空缺。Newsbreak自詡為「所有地方事的首選來源」，稱單月用戶超過5000萬，發布來自主要媒體的授權內容，包括路透社、福斯（Fox）、美聯社和有線電視新聞網（CNN），也透過網路抓取的地方新聞或新聞稿取得訊息，在AI協助下改寫。

自2021年以來，Newsbreak至少有40起使用AI工具的案例影響到其致力服務的社區。

路透社採訪7名前NewsBreak員工，其中5人表示，News Break這個應用程式演算法的大部分工程工作是在中國辦事處進行。

今年1月、2月和3月共有3次，總部位於科羅拉多州的食物銀行Food to Power表示，NewsBreak報導的分發時間有誤，讓他們不得不將人們拒於門外。1月30日他們發電郵向News Break抱怨，至今沒有收到回覆。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130606