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AI合成語音激似史嘉蕾喬韓森 OpenAI暫時停用

2024/5/21 10:10（5/21 10:31 更新）
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圖為史嘉蕾喬韓森2020年2月出席奧斯卡頒獎典禮。（路透社）
圖為史嘉蕾喬韓森2020年2月出席奧斯卡頒獎典禮。（路透社）
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（中央社舊金山20日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天表示，在注意到ChatGPT一個語音激似好萊塢女星史嘉蕾喬韓森的原音之後，公司已經著手暫時予以停用。

法新社報導，OpenAI在部落格發文表示，引發爭議的是ChatGPT內建語音Sky，而這套聲音的基礎為另一名專業女演員的平時說話聲，而非刻意模擬史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）的聲音。

OpenAI在文中說：「我們認為，AI聲音不應刻意模仿名人獨特的音質。」

「Sky的聲音並非仿照史嘉蕾喬韓森。」

OpenAI在舊稱推特（Twitter）的社群媒體X發文表示，公司正在研究「暫時停用」Sky的方式，以解決這個聲音引發的困擾。

OpenAI解釋說，公司與專業配音員合作，建立5種分別名為Breeze、Cove、Ember、Juniper 和Sky的合成語音。

Sky之所以成為焦點，是因為OpenAI上週發表更高效AI技術模式GPT-4o時，有不少人注意到這款語音音色，與曾在電影「雲端情人」（Her）替AI語音助理配音演出的史嘉蕾喬韓森十分相像。

更令外界困惑的是，展示當天，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在X發了只有一個字的貼文：「她」。阿特曼這則貼文確切意思不得而知，但「她」剛好是「雲端情人」英文片名。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，史嘉蕾喬韓森今天透露，她去年9月曾收到OpenAI在替最新ChatGPT 4o聊天機器人配音的邀約，但她「慎重考慮」後，以「私人理由」予以婉拒。

她在聲明中說，但「9個月過後，我朋友家人和一般民眾都發現，最新一個名叫Sky的系統語音與我有多神似」。

全國公共電台（NPR）報導指出，史嘉蕾喬韓森律師團已致函OpenAI，要求對方解釋他們研發語音系統的細節。

目前為止，搶搭AI熱潮的科技巨擘大多不願將聊天機器人過度人性化。

與OpenAI有合作夥伴關係的微軟（Microsoft）副總裁梅迪（Yusuf Mehdi）告訴法新社說，公司力求確保AI不是「他」或「她」，而是一個「獨特的實體」。

他說：「它（AI）不應該是人類，它不應該有呼吸。你們應該要能理解…它是AI。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130521

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