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OpenAI：文字轉影像AI模型Sora令人驚豔 今年上線

2024/3/14 17:13（3/14 17:59 更新）
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OpenAI的文字生成影片AI模型Sora，輸入幾行文字就可產生逼真影片。圖為範例影片中黃金獵犬幼犬在雪地玩耍。（圖取自OpenAI YouTube頻道網頁youtube.com）
OpenAI的文字生成影片AI模型Sora，輸入幾行文字就可產生逼真影片。圖為範例影片中黃金獵犬幼犬在雪地玩耍。（圖取自OpenAI YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社舊金山14日綜合外電報導）研發聊天機器人ChatGPT的全球最著名人工智慧（Al）公司OpenAI表示，該公司文字生成影片AI模型Sora，將於今年稍後公開推出。

Sora今年稍早亮相時，恰巧碰上Google在同日推出Gemini 1.5。文字轉影片AI模型Sora可以利用文本提示生成令人瞠目結舌的影片，部分AI生成短片幾乎和實際拍攝的影片無異。

根據9to5Google報導，OpenAI表示，目前Sora僅能生成60秒影片，但結果令人驚豔。由於Sora尚未公開推出，目前唯一能看到的成果是OpenAI展示的影片。

影片來源：OpenAI

OpenAI技術長穆拉提（Mira Murati）接受華爾街日報訪問時表示，Sora「肯定在今年」推出，有可能就在幾個月之後。

穆拉提在專訪中證實OpenAI的目標是允許使用者以直接下指令的方式「編輯」輸出的素材，修正影片的問題。目前這個Sora無法和音訊配合。

Sora的訓練內容來源也是外界關注的焦點。穆拉提受訪時證實訓練素材來自網路上可公開取得的影片，以及圖像影音素材網站Shuttershock的授權影片。不過，對於是否使用YouTube影片，則未答覆。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130314

#OpenAI
#人工智慧
#Sora
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