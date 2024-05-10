路透：OpenAI將推AI搜尋工具 挑戰Google龍頭地位

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（中央社舊金山9日綜合外電報導）路透社報導，兩名知情人士說，美國人工智慧（AI）開發公司OpenAI規劃於本月13日宣布推出AI驅動的搜尋工具，將激化這家公司與搜尋引擎龍頭谷歌（Google）的競爭。

媒體先前從未報導過OpenAI宣布這項消息的日期，但日期仍有可能變更。彭博（Bloomberg）和美國媒體The Information曾報導，有科技巨擘微軟（Microsoft）資助的OpenAI正研發一款搜尋工具，可能與Google和AI研究新創公司Perplexity競爭。

OpenAI對此不予置評。

這項消息可能在本月14日Google年度I/O開發者大會的前一天宣布，預計Google將在這場活動上揭曉一系列AI相關產品。

根據彭博，OpenAI的搜尋工具是旗下聊天機器人ChatGPT的延伸，將可讓ChatGPT從網路獲取直接資訊並納入引述。

雖然ChatGPT一直難以提供精確、即時的網路資訊，產業觀察家長期以來仍將它視為蒐集線上資訊的另一選擇。OpenAI稍早為付費訂戶提供ChatGPT與微軟搜尋引擎Bing整合的產品；同時Google宣布旗下同名搜尋引擎將具備生成式AI功能。

Perplexity市值估計達10億美元，由一名OpenAI前研究員出資成立，並已因提供AI原生搜尋介面而獲得關注，這個介面能在搜尋結果中顯示引述，並在答覆中顯示圖片和文字。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1130510