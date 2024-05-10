COMPUTEX 6月登場 黃仁勳來台演講AI生態系發展

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（中央社記者劉千綾台北10日電）年度科技盛會2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月登場，外貿協會今天宣布，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將來台發表主題演講，聚焦AI生態系統發展，為COMPUTEX揭開序幕；宏碁、華碩、英業達等合作夥伴將再度齊聚，展出最新技術產品。

2024台北國際電腦展將於6月4日至7日登場，貿協今年除邀請超微執行長蘇姿丰演講，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）、高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、伺服器廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後等科技大咖亦將出席演講，另也有聯發科、恩智浦半導體與台達等業界重要人士。

去年黃仁勳來台參加COMPUTEX，掀起熱烈討論。貿協今天發布新聞稿證實，黃仁勳將於6月2日晚上7時在台灣大學體育館發表主題演講，聚焦人工智慧（AI）生態系統的下一步發展。

貿協表示，今年COMPUTEX有來自26個國家、1500多家廠商參展，預計有5萬名與會者，是世界頂級科技盛會之一。COMPUTEX長期以來展示台灣充滿活力的科技生態系，並已成為全球擴展AI所需尖端系統的平台，輝達作為AI領域的領導者，也不斷培養並擴展AI生態系。

輝達的合作夥伴今年也將再度齊聚，包括宏碁、華碩、永擎電子、技嘉科技、鴻佰科技、英業達、微星、和碩和緯創等公司，將在COMPUTEX展示採用輝達技術的全新產品。

貿協表示，輝達解決方案架構和工程副總裁韓密爾頓（Marc Hamilton）6月5日將出席貿協主辦的「Let's Talk Generative AI」論壇，並以「Infra Build TrainGo」為題發表演講。

貿協指出，輝達AI Summit將於韓密爾頓的主題演講結束後登場，峰會舉辦超過20場會議和培訓課程，聚集業界專家、創新者和開發人員等，探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。

今年COMPUTEX以「AI串聯、共創未來」為主軸，預計有1500家廠商使用4500個攤位，將展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續6大主題。（編輯：張均懋）1130510