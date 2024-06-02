黃仁勳台大演講濃濃台灣味 首揭Rubin放送福利

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（中央社記者張建中、吳家豪台北2日電）輝達執行長黃仁勳今晚在台大體育館演講，洋溢著濃濃台灣味，多次提到台灣，並以特別影片表達對台灣供應鏈夥伴的支持與感謝，台灣多名重量級企業高層也相當捧場，到場聽講。他還不忘放送福利，透露新一代架構名稱為Rubin。

黃仁勳連日在台灣掀起熱潮，今晚的演講備受各界矚目，即便下著大雨，鴻海董事長劉揚偉、華碩董事長施崇棠、廣達董事長林百里、美超微執行長梁見後、緯創董事長林憲銘、台達電董事長鄭平、力積電董事長黃崇仁及經濟部長郭智輝等都到場聆聽。

演講於晚間7時開始，下午4時即有觀眾到場排隊等候進場，現場擠進超過3000人聽講，輝達官網並湧入逾3萬3000人線上觀賞，參與情況相當踴躍。

黃仁勳演講由他近日在台灣的蹤影串起影片揭開序幕，他先以中文向聽眾問候「大家好」，隨後開場背景秀出台灣地圖及合作供應鏈廠商名稱，他表示，台灣是輝達非常珍貴的夥伴集中地，輝達一切都從這裡開始，輝達的夥伴及銷售團隊把台灣帶到全世界。

他指出，電腦產業已經60歲，加速運算及人工智慧兩種技術，具有重大運算力量，將會改造整個電腦產業，繪圖處理器將可讓資料中心變成人工智慧（AI）工廠，效能增加，速度加快，將可以省下非常多錢，他強調「買越多，省越多」。

黃仁勳並展示NVIDIA Earth-2數位孿生模型如何更準確預測台灣氣候變化，影片由黃仁勳虛擬AI（人工智慧）用中文講述旁白、咬字清晰，他本人都大讚「這真是一個奇蹟」。

黃仁勳還透過影片介紹，鴻海集團準備透過使用輝達的Omniverse平台和AI套件工具，整合西門子（Siemens AG）數位孿生（digital twin）技術、工廠自動化業務組合工業軟體和AI技術，打造生成式AI機器人工廠，藉此強化廠房布局和生產線配置；其中，並使用輝達驅動的視覺AI技術，掌握AI工廠營運。

此外，黃仁勳指出，包括台達電、和碩、緯創等台廠的AI自動化工廠，也採用輝達的Omniverse數位孿生平台技術。

黃仁勳還首度透露，輝達在Blackwell架構後的新一代GPU平台，代碼是Rubin，令觀眾眼睛為之一亮。Rubin GPU將於2025年第4季量產，2026年推出。市場傳出是採用台積電的3奈米製程。

黃仁勳最後以一段影片表達對台灣供應鏈夥伴的支持與感謝，影片特別以國語發音，打上中文字幕，指出台灣幫助輝達實現一個願景，無數夥伴支持著輝達，從加速運算、電腦繪圖，科學研究到人工智慧的高峰，台灣是無名的英雄，卻是世界的支柱。

影片尾聲，還秀出「謝謝你，台灣」字樣，並期許繼續為這段AI創新之旅，打造一個成功和繁榮的產業；最後秀出台灣地圖，周邊圍繞著許多輝達合作夥伴名稱，為近2小時的主題演講劃下圓滿句點。台北國際電腦展本週登場，黃仁勳是否現身合作夥伴展場站台，將是展場關注的焦點。（編輯：張良知）1130602