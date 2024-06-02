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黃仁勳公布輝達最新架構 Rubin擬2026年推出

2024/6/2 22:40
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（中央社記者張建中台北2日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在台大體育館進行主題演講時透露，Blackwell架構後的新一代GPU平台，代碼是Rubin，頓時成為全場一大亮點。

輝達甫於今年推出Blackwell架構，黃仁勳今天在主題演講中表示，輝達產品都有開發代表，是機密，很多員工都不知道，不過，他隨後即說，新一代的代碼是Rubin，此話一出，瞬間引起現場觀眾高度關注。

黃仁勳指出，Rubin GPU將採用8顆高頻寬記憶體HBM4，Rubin Ultra GPU將採用12顆HBM4。Rubin GPU將於2025年第4季量產，2026年推出。

市場傳出Rubin GPU是採用台積電的3奈米製程。（編輯：林淑媛）1130602

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