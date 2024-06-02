輝達催生數位人類技術 黃仁勳：未來PC都是AI

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（中央社記者吳家豪台北2日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今晚在主題演講中指出，新的運算時代（New computing age）正開始，並宣布推出全新NVIDIA RTX技術，用於支援在新款GeForce RTX人工智慧（AI）筆記型電腦上運行的AI助理及數位人類。

黃仁勳指出，輝達針對「數位人類（Digital Humans）」技術已經研究很久，有很大潛力可以跟真人互動，但數位人類也必須跨越巨大鴻溝，也就是「現實感」，數位人類與真人互動必須具備溫暖和同理心。

輝達在展示影片中提到，數位人類將徹底改變各個行業，從客戶服務到廣告和遊戲，可以成為AI室內設計師提供設計選項，或化身醫療工作者提供及時且個人化的護理建議。

數位人類的基礎是人工智慧模型，基於多語言識別和合成，以及可理解並生成對話的大型語言模型（LLM），能夠在AI人類呈現逼真外觀，模擬光線在皮膚上的變化。NVIDIA ACE是一套數位人類技術，在雲端上運行，也可以在個人電腦（PC）上運行。

黃仁勳說，未來所有PC都會是AI，提供各式各樣的背景協助，PC也會運行AI強化的應用程式，例如圖片和照片編輯、寫作等，也會內建數位人類。AI會用不同方式體現在PC裡面，未來PC是非常重要的AI平台。

輝達與Studio Wildcard合作，在「方舟：生存升級（ARK: Survival Ascended）」這款遊戲裡展示這項技術。Project G-Assist可以幫助回答有關生物、物品、傳說、目標、大魔王等方面的問題。由於Project G-Assist能感知語境脈絡，可以根據玩家的遊戲過程，提供個人專屬的回答。

輝達也為NVIDIA ACE數位人類平台，推出首項用於PC的NVIDIA NIM推論微服務。

此外，華碩與微星最新發布的RTX AI PC筆電最高將搭載GeForce RTX 4070繪圖處理器（GPU），和具有Windows 11 AI PC功能的節能系統單晶片。這些Windows 11 AI PC將在Copilot+ PC體驗推出時獲得免費更新。

微軟與輝達合作幫助開發者，將新的生成式AI功能用在Windows原生和網路應用程式。雙方的合作將為應用程式開發者提供方便使用的應用程式介面（API），讓他們能取得由GPU加速的小型語言模型（SLM），並啟用由Windows Copilot Runtime支援、可在裝置上運行的檢索增強生成功能。（編輯：張良知）1130602