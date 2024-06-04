黃仁勳：輝達5年內在台興建大型設計中心

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（中央社記者江明晏台北4日電）輝達執行長黃仁勳3日晚間宴請輝達員工，他受訪說，未來5年要在台灣設立一個很大的設計中心，至少會僱用1000名工程師，同時也在尋找很大的場地，能在此蓋一個總部；至於要在哪個縣市，黃仁勳則說還沒確定。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期為台北國際電腦展訪台，3日晚間在台北吉品海鮮餐廳設宴，宴請自家輝達員工。

黃仁勳此次訪台，不斷強調台灣供應鏈夥伴對輝達的重要性，也稱讚台灣生態系完整、獨一無二，認為台灣是無名英雄，是世界的支柱。

黃仁勳3日晚間接受媒體訪問時表示，未來5年，輝達將於台灣設立一個很大的設計中心（Design Center），至少會僱用1000名的工程師。

輝達2021年通過申請經濟部的領航企業研發深耕計畫，總經費約新台幣243億元，獲得補助67億元、輝達自籌176億元，將在台灣成立首座AI研發中心。有媒體報導，輝達第2座研發中心將落腳高雄軟體園區，但並未獲得證實。

黃仁勳表示，輝達在尋找很大的場地，能在此蓋一個總部，歡迎各界推薦適合的地方。媒體進一步詢問，會落腳在台灣哪一個縣市，他表示，目前還沒決定在台灣哪裡設立，但很多地方都可以考慮，還沒做出決定。（編輯：張良知）1130604