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黃仁勳：將在台再募千名工程師 台灣生態系獨一無二

2024/6/3 20:25（6/3 21:03 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以「開啟產業革命的全新時代」為主題，2日晚間在台大體育館發表演講，尾聲他揮手向眾人道別。中央社記者鄭清元攝 113年6月2日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳以「開啟產業革命的全新時代」為主題，2日晚間在台大體育館發表演講，尾聲他揮手向眾人道別。中央社記者鄭清元攝 113年6月2日
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（中央社記者江明晏台北3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受TVBS專訪時表示，台灣的生態系獨一無二，輝達未來5年，將在台再招聘1000名工程師；超微（AMD）董事長暨總裁蘇姿丰受訪指出，看好今年開始啟動的AI需求，超微未來5年年成長率可輕鬆超過50%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間在台大體育館為COMPUTEX（台北國際電腦展）發表主題演講，闡述AI生態系統的下一步發展，並秀出台灣地圖感謝供應鏈夥伴，所到之處掀起AI教父黃仁勳炫風。

黃仁勳在接受TVBS看板人物專訪時表示，台灣的生態系是獨一無二的，從製造晶片到組裝電腦，每一個環節都在這裡。

他也宣布，輝達在台灣有數百名工程師，在接下來的5年裡，將在台灣再招聘1000名工程師。

黃仁勳表示，台灣高科技產業鏈是輝達不可或缺的夥伴，許多組裝廠像是鴻海、華碩、微星、廣達等，許多供應鏈都一路上幫助輝達。

他也強調，台積電是不可思議的半導體製造廠，世界需要一個AI製造廠，想要客製化AI，就像客製晶片一樣。

超微（AMD）董事長暨總裁蘇姿丰今天接受電視台非凡新聞專訪指出，今年會看到AI不錯的需求，下半年起，並延續到2025年甚至更遠，AI成長將比任何人的預期更好，認為超微未來5年的年成長率可以輕鬆超過50%，有非常巨大的成長機會。

蘇姿丰強調，超微的目標是把AI技術更快地推出，AI也帶動許多新的產品和趨勢，包括AI PC、新的資料中心，這些大規模AI的所有產品，都需要非常緊密的合作關係，包括與台積電、許多供應鏈夥伴、生態系等。

針對與輝達同是競爭對手，蘇姿丰表示，AI市場是如此之大，需要各種不同晶片和能力，也就是AI無所不在的定義，裝置的所有部分都需要AI，而超微的專長，是擁有端到端的AI能力。（編輯：張均懋）1130603

2024台北國際電腦展（COMPUTEX）4日至7日登場，3日舉辦全球記者會，並由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（圖）進行主題演講，替展覽揭開序幕。圖為蘇姿丰手拿處理器介紹。中央社記者翁睿坤攝　113年6月3日
2024台北國際電腦展（COMPUTEX）4日至7日登場，3日舉辦全球記者會，並由超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（圖）進行主題演講，替展覽揭開序幕。圖為蘇姿丰手拿處理器介紹。中央社記者翁睿坤攝　113年6月3日
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