43年COMPUTEX走出谷底 2024 AI浪潮滿血復活

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（中央社記者吳家豪台北8日電）台北國際電腦展（COMPUTEX）圓滿落幕，人潮暴增7成，最大亮點無疑是「矽谷AI三巨頭」來台掀起旋風，除了各自宴請供應商，更罕見在開展當天親自造訪攤位替供應商站台，讓過去以電子貿易展起家的COMPUTEX，因AI「滿血復活」回到全球目光焦點。

這股AI浪潮在COMPUTEX匯聚的核心，正是在台停留長達13天的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，所到之處皆吸引大批民眾圍觀要求合影或索取簽名，富邦集團董事長蔡明忠也不禁豎起大拇指稱讚這位科技界的搖滾巨星，魅力堪比已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）。

出身台南的黃仁勳白手起家創業，就在他的魅力席捲全台之際，輝達市值本週已超越蘋果，成為全球第二大。他在主題演講開場秀出以台灣及供應鏈為背景的背板，強調「一切從這裡開始」，濃濃追根溯源的感恩味道。

演講最後他以一段影片表達對台灣供應鏈夥伴的支持，提到「台灣是無名英雄，是世界的支柱」，更奠定了台灣在AI供應鏈的重要地位。

黃仁勳和超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）都踏進今年COMPUTEX展場，先後抵達雲達、技嘉、鴻佰等攤位逛展，並在自家產品上簽名，與高層合影互動，替台灣供應鏈夥伴按讚。

然而，在星光燦爛的2024年，走過43個年頭，COMPUTEX曾一度走向沒落，甚至被中國媒體譏諷為「近乎自娛自樂的遊戲」。

曾並列全球三大電腦展 COMPUTEX因PC式微走向沒落

COMPUTEX曾與德國漢諾威電腦展（CEBIT）、美國拉斯維加斯秋季電腦展（COMDEX）並列為全球三大電腦展。由於參觀人數和展位預訂量持續減少，美國COMDEX於2005年率先熄燈，德國CEBIT在2018年停辦。

創立於1981年的COMPUTEX，前身為台北市電腦展，當時舉辦地點在松山機場二航廈現址、原外貿協會展覽館，到了1984年由當時台北市電腦公會理事長、宏碁集團創辦人施振榮正名為COMPUTEX，1985年轉型國際展會，向國內外買主展示台灣供應商最新產品與技術，不少國際大廠藉機宣傳新一代晶片。

同樣在1981年，IBM推出全球第一台個人電腦（PC），名為IBM Model 5150，COMPUTEX可說是伴隨著PC而生。

由於許多展示品可能成為歐美聖誕假期的商品，COMPUTEX關注度逐年提高，成為技術人員和分析師必看的年度大展。

1983年台北市電腦展在台北市松山機場外貿協會展覽館展出。（中央社檔案照片）

1984年台北市電腦業公會理事長施振榮（左3）陪同前總統嚴家淦（左2）參觀台北市電腦展。（中央社檔案照片）

1991年COMPUTEX會場特闢專區展出筆記型電腦，吸引眾多廠商參觀。（中央社檔案照片）

2015年是COMPUTEX的轉捩點，隨著行動裝置發展飛快，PC成長速度漸漸落後，加上中國瓜分市場，晶片大廠英特爾當年推出新款中央處理器（CPU）並不是在COMPUTEX的舞台上；超微新一代繪圖處理器（GPU），也選在當年電子娛樂展E3發表，頓時COMPUTEX失去了昔日光彩。

2024年可說是COMPUTEX在電腦產業發展數十年中，最鼎盛燦爛的一年，台灣搭上了AI浪潮，展場內人氣爆棚，中央社記者實地走訪展場發現，在靠牆壁的不顯眼區域，也有許多廠商進駐，不惜使用最小單位的攤位，就是為了在今年排山倒海的媒體曝光和買家造訪中，能夠分一杯羹。

即使到了開展第二天，現場登記入場的媒體和參觀者仍然大排長龍，場外排隊進場的汽車綿延500公尺以上，繞了南港展覽館2館大半圈。來自國外的買主擠滿各攤位，英語、日語、韓語交談此起彼落，COMPUTEX又回到往日榮景。

COMPUTEX因AI滿血復活 科技大老齊聲按讚

代工廠廣達副董事長梁次震說，COMPUTEX今年盛況堪比美國消費性電子展（CES），只不過展場不夠多、不夠大，應該向CES看齊，綿延好幾棟建築物，用走的都會走到腳痠。

和碩董事長童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分，陪同行政院長卓榮泰參觀COMPUTEX攤位後指出，AI三巨頭黃仁勳、蘇姿丰、季辛格以前沒那麼重視台灣，今年來參加COMPUTEX，對台灣讚譽有加，跟以前不太一樣，這完全是台灣憑自己的實力打拚出來。

童子賢表示，AI三巨頭以前可能都還在尋求韓國、中國的合作，可是到了2024年整個翻轉過來，都以台灣為主，代表台灣「很爭氣」。

不只輝達決定將在台灣加碼投資AI超級電腦中心、規劃設立總部，超微日前也傳出將斥資逾新台幣50億元在台灣設研發中心，讓台灣躍昇國際的AI中心，讓半導體大國韓國也不免感到吃味和憂心。

COMPUTEX大戲落幕，但台灣的AI產業正要百花齊放。蘇姿丰在離開台灣前的最後一場公開活動表示，這週COMPUTEX非常精彩，每個人都在談AI，全球科技領袖都到了台灣，談論科技和夥伴關係，也談論未來。AI是過去50年來最重要科技，有機會讓生活一切變得更好，現在生活各方面都需要算力，「台灣就是運算的中心」。（編輯：林淑媛、郭無患）1130608

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日在台大體育館發表主題演講，黃仁勳在演講中秀出台灣地圖及輝達供應鏈合作廠商，表示台灣是輝達非常珍貴夥伴的集中地，輝達一切都從這裡開始。中央社記者鄭清元攝 113年6月2日

（中央社製圖）