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BBC：黃仁勳如科技界泰勒絲 招牌皮衣穿搭掀起仁來瘋

2024/6/7 22:27（6/7 22:58 更新）
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時尚造型師認為輝達執行長黃仁勳的招牌皮夾克穿搭，賦予他平易近人的能量。（中央社檔案照片）
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（中央社7日台北綜合外電報導）BBC報導，輝達執行長黃仁勳訪台所到之處萬人空巷，臉書創辦人祖克柏稱讚他的魅力就像科技界的泰勒絲，他的招牌皮夾克穿搭所賦予的平易近人能量，是掀起「仁來瘋」的成功關鍵之一。

英國廣播公司（BBC）以「為何輝達老闆是科技界泰勒絲？」（Why is Nvidia boss the 'Taylor Swift of tech'?）為題，報導黃仁勳掀起的旋風。內文指出，近來人工智慧（AI）教父黃仁勳所到之處，總有熱情民眾高喊他的名字，並爭相與他自拍合影。

據報導，不同於一般常見的名流，這位輝達執行長是現年61歲的電子工程師，AI界權威分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）說：「他所受到的待遇就像是搖滾明星。」

黃仁勳引發的熱議也受到科技界同行的關注，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）回應某個不識黃仁勳的社群媒體追隨者時表示，黃仁勳猶如科技界的流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。

他這次訪台，行程之一是參加台北國際電腦展，這項年度科技盛事吸引全球電子大廠相繼訪台，而他當時身穿要價9000美元（約新台幣29萬元）的Tom Ford黑色重機夾克現身，成為會展焦點。

輝達執行長黃仁勳（前左）4日現身台北國際電腦展，吸引大批媒體與人潮簇擁。（中央社檔案照片）
輝達執行長黃仁勳（前左）4日現身台北國際電腦展，吸引大批媒體與人潮簇擁。（中央社檔案照片）

黃仁勳在台灣出生，5歲離開台灣。他在參觀電腦展期間可說是拍照來者不拒，甚至在女粉絲的上圍簽名，並詢問對方這是個「好主意嗎」，台灣媒體爭相報導，果真是「仁來瘋」（Jensanity）。

時尚造型師墨菲（Sera Murphy）說，黃仁勳的招牌穿搭，賦予他平易近人的能量。

黃仁勳喜歡穿皮夾克，並說多虧太太和女兒，這才成為他的招牌穿搭，輝達發言人說，他穿皮夾克已超過20年。他最近從Tom Ford相中的皮夾克是去年款式，甚至到訪溼熱的新加坡，他也穿在身上。

科技界大咖的招牌穿搭並不罕見，蘋果（Apple）已故合夥創辦人賈伯斯（Steve Jobs），生前總是一襲黑色St. Croix的高領毛衣搭配Levi's 501牛仔褲，腳踩New Balance 991慢跑鞋。

祖克柏則是素色毛衣和高檔T恤。今年3月，他和黃仁勳甚至互穿對方的招牌穿搭並留影。

墨菲表示：「皮夾克標誌著一種優勢：願意打破成規、行事與眾不同、勇於挑戰現狀。」

墨菲說，「穿著一貫」有助於企業家塑造公司穩定的形象，「人們需要行事一貫的領導人，在變動又難以預測的市場，穿著一貫能讓事情得以預測。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1130607

#BBC
#台北國際電腦展
#祖克柏
#黃仁勳
#泰勒絲
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